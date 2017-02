Βιογραφία | James Blunt 22/02/2017, 14:44 | Συντάκτης: Βύρων Τσουράπης

Ο Τζέιμς Μπλαντ (James Blunt) είναι Βρετανός τραγουδιστής και μουσικός.

Γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1974 ως James Blount στο Tidworth του Wiltshire της Αγγλίας.

Το πρώτο του album, Back To Bedlam, έκανε μεγάλη επιτυχία το 2005, ειδικά με το τραγούδι “You’re Beautiful” – μια σημαντική μπαλάντα. Το είδος της μουσικής του περιγράφεται ως μίγμα jazz, rock και soul. Μερικές ιστοσελίδες αναφέρουν ως χρονολογία γεννήσεώς του το 1978. Ωστόσο, μερικές ταμπλόιντ εφημερίδες αναφέρουν το 1974, ισχυριζόμενες ότι είναι η αναγραφόμενη χρονολογία γεννήσεως στο διαβατήριό του. Το πρώτο τραγούδι του Μπλαντ, με τίτλο “High,” έκανε μεγάλη επιτυχία στη χώρα του.

Με το “You’re Beautiful” , που έγινε #1 απογειώθηκε όχι μόνο στη χώρα του αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το Δεκέμβριο του 2005 κυκλοφόρησε το τραγούδι “Goodbye My Lover”. Με τον ιδιαίτερο ρυθμό της μουσικής του η οποία συνδυάζει Pop, Rock αλλά και Folk στοιχεία, καθώς και με την συνεργασία του με την Αμερικάνικη Custard Records, έχει καταφέρει να κερδίσει 2 Brit Awards αλλά και τη συμμετοχή του στα Grammy Awards, πέντε φορές για το 2006.

Γιος στρατιωτικού, υπηρέτησε ο ίδιος στο Κόσοβο με τις δυνάμεις του NATO, επί 4 έτη. Στη συνέχεια πήγε στην Ελβετία. Λόγω της εργασίας του πατέρα του, μεγάλωσε και έζησε στην Αγγλία, Γερμανία και Κύπρο.

Ξεκίνησε τις σπουδές στο Bristol, στο τμήμα αεροναυπηγικής αλλά σύντομα άλλαξε γνώμη και αποφοίτησε από το τμήμα Κοινωνιολογίας το 1996.

Υπηρέτησε τον Αγγλικό Στρατό για έξι χρόνια και συμμετείχε σε αποστολές στον Καναδά , Σερβία και Ελβετία, έως και το 2002. Μέσα από τη δίνη του πολέμου στο Κόσσοβο έγραψε το κομμάτι “No Bravery”.

Πέρα και λίγο πριν όμως από την μουσική του καριέρα ο Βlunt εργάστηκε σαν αξιωματικός της ομάδας αποκατάστασης του Βρετανικού στρατού, και μάλιστα συμμετείχε στην αποστολή της Αγγλίας στο Κόσσοβο το 1999. Εκεί σε συνεργασία με τους γιατρούς χωρίς σύνορα συμμετείχε στην προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας σε θύματα πολέμου. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ακόμα και σήμερα πολλά από τα κέρδη των συναυλιών του διατίθενται για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Για την ώρα ο Βlunt ζει και συνθέτει τη μουσική του στην Ίμπιζα της Ισπανίας.

Στις 14 Νοεμβρίου 2010 ο Βlunt ισχυρίστηκε ότι ήταν οι προσωπικές του ενέργειες κατά την παρουσία του στο Κόσσοβο που απέτρεψαν έναν “Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο”.

Το 2003 ξεκινάει την δημιουργία του πρώτου δίσκου “Back to Bedlam” και υπογράφει την συνεργασία του με την Custard Records.

Το 2004 κυκλοφορεί το “Back to Bedlam” ενώ λίγους μήνες αργότερα κυκλοφορεί και το πρώτο του single “High” το οποίο επιλέγεται σαν το soundtrack της Vodafone στην Ιταλία.

2005 και ο Blunt κυκλοφορεί άλλα δυο singles: “Wisemen” και “You’re Beautiful” τα οποία τον εκτοξεύουν στο νούμερο ένα του αγγλικού αλλά και παγκόσμιου Βox Office, ενώ το album του ” Back to Bedlam” γίνεται ευρέως γνωστό.

Το 2006 τον βρίσκει να είναι υποψήφιος για πέντε Brit Awards, στα οποία κερδίζει τα βραβεία του καλύτερου βρετανού άνδρα καλλιτέχνη και του καλύτερου Pop τραγουδιού. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και το νέο του Single “Goodbye my lover”.

Συμμετέχει στα Grammy Awards το 2007 με το τραγούδι “You’re Beautiful”, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου κυκλοφορεί ο νέος του δίσκος με τίτλο “All the lost souls” ο οποίος γίνεται «χρυσός» σε τέσσερις μέρες!

Το τρίτο studio album του James Blunt με τίτλο Some Kind of Trouble, κυκλοφόρησε στις 8 Νοεμβρίου του 2010. Την πρώτη εβδομάδα πούλησε πάνω από 100.000 αντίγραφα και έφτασε το #4 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρώτο single του album Stay the Night κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου 2010. Το δεύτερο single, “So Far Gone” κυκλοφόρησε στις αρχές του 2011.

Δισκογραφία

2004: Back to Bedlam

2006: Chasing Time: The Bedlam Sessions (DVD/CD)

2007: All the Lost Souls

2010: Some Kind of Trouble

Τραγούδια

Από το Back To Bedlam:

“High” – (2005 )

“Wisemen” -2005 ΗΒ #44

“You’re Beautiful” – 2005 ΗΒ #1, Ολλανδία #1, Αυστραλία #11, #1 Νέα Ζηλανδία, #1 Τσετσενία, #1 Ολλανδία, #1 Σουηδία

“High” – 2005 (επανακυκλοφορία) ΗΒ #16

Από το All the Lost Souls

“1973” -2007

“Same Mistake” – 2007

Μουσικά όργανα που παίζει

Κιθάρα

Πλήκτρα

Marimba

Ακουστική κιθάρα

Κλασική κιθάρα

Rhodes piano

Organ

Piano r

Wurlitzer

εκκλησιαστικό όργανο

Δωδεκάχορδη κιθάρα

Pump organ

Grand Piano

Mellotron

