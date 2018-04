Η νέα επιτυχία των Nicky Jam και J Balvin τρελαίνει τα charts! 16/04/2018, 19:08 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Ο Nicky Jam με τον J Balvin ένα βήμα πριν την παγκόσμια κορυφή!!!

Ο πολυβραβευμένος Αμερικανός τραγουδιστής της reggaeton μουσικής σκηνής, Nicky Jam, προτείνει να λικνιστούμε στα βήματα του “X” μαζί με τον J Balvin.

Έχοντας κυκλοφορήσει μία τις μεγαλύτερές του επιτυχίες τα τελευταία 2 χρόνια στο ελληνικό ραδιόφωνο, το “El Pardon” σε συνεργασία με τον Enrique Iglesias, για τις ανάγκες του “X” συνεργάζεται με τον εξίσου πολυπλατινένιο τραγουδιστή από το El Savador, J Balvin σε ένα αναπόφευκτο worldwide hit single.

Ένα μήνα μετά τη κυκλοφορία του και τα νούμερα αρχίζουν και …ζαλίζουν: Νο1 στο Shazam στην Ελλάδα και στα πρώτα 5 του ITunes, ανάμεσα στις πολλαπλές παγκόσμιες πρωτιές!

WORLDWIDE

#1 YouTube – with over 465M views so far!

#2 Shazam

Additional Shazam: #1 in 8 Markets – top 5 in 19 Markets – Top 10 in 22 Markets

#6 Spotify Global Top 50 with over 3.3M Daily Streams!

Placed in over 900 Spotify Playlists

#1 on Spotify & Apple Music charts in 15 Countries!

#6 iTunes Global Singles Chart

ARGENTINA

GOLD!

#9 General Radio Charts

#1 Spotify Top 50

AUSTRALIA

Single: #1 on Shazam’s Latin Chart, added to Spotify’s Australia Viral 50 Playlist

BRAZIL

Jumped 19 positions on Spotify (c. 27 – new peak)

Reached a new peak on Apple Music (c. 70 – jumping 22 positions)

International Streaming Chart (c. #9)

CENTRAL ASIA

Gold!

CHILE

2X Platinum (TTE)

#1 iTunes, Shazam, Spotify Chile Top 50 and Spotify Viral Top 50

FRANCE

#65 ( +111) airplay charts and #49 HR ( +82)

#23 streaming MW charts ( +32 %) … 2nd biggest international track

#3 iTunes

GREECE

#1 Shazam, #4 iTunes

The track is actually at #116 ( +51) in our general airplay chart, #51 in international airplay chart

NEDERLANDS

Single: #15 in the official charts, #9 in the spotify charts

SPAIN

GOLD!

#1 Digital Song – 4 weeks in a row

#1 Spotify and Shazam Spain

(Visited 6 times, 7 visits today)