Harry Styles vs Zayn: Ποιος θα κατακτήσει το Νο1 στο IFPI Airplay chart; 25/11/2017, 13:50 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Ποιος θα βγει νικητής;

2 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς στη κούρσα για το επόμενο Νο1 στο επίσημο IFPI Airplay chart!

Harry Styles vs Zayn

Τα δύο πρώην μέλη των One Direction, ωρίμασαν και κυκλοφόρησαν δύο από τα καλύτερα singles του 2017 “Sign Of The Times” vs “Dusk ‘Till Dawn” (feat. Sia)

Ποιος θα είναι ο τελικός νικητής;