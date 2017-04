“Fire”| Ακούστε το νέο single της Beth Ditto από το debut solo album της! 12/04/2017, 17:13 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Το πρώτο solo album της με τίτλο “Fake Sugar” έρχεται στις 16 Ιουνίου!

Μετά από 17 χρόνια με τους the Gossip, η Beth Ditto θα κυκλοφορήσει το προσωπικό ντεμπούτο άλμπουμ της, Fake Sugar, στις 16 Ιουνίου από την Capitol Records. Το “Fire”, το πρώτο single από το άλμπουμ, έκανε πρεμιέρα στην ενότητα του BBC Radio 1 “Hottest Record in the World.”

Η Ditto – που θα πραγματοποιήσει sold-out συναυλίες σε Βερολίνο, Παρίσι και Λονδίνο τον Απρίλιο – έχει την Jennifer Decilveo (Andra Day, Ryn Weaver) ως βασική της συνεργάτιδα στο Fake Sugar. Η παραγωγός με τέχνη ισορρόπησε την punk κλίση της Ditto με pop στοιχεία. Όπως λέει και η Ditto, “Ήταν οι ρόδες στα roller skates μου. Τσακωνόμασταν όλη μέρα και το λάτρευα.”

Στο Fake Sugar, η Ditto προσεγγίζει την αγάπη, την απώλεια, την ανασκόπηση αλλά και το να προχωρά κανείς μπροστά με τη σεξουαλικότητα, την αιχμηρότητα, τη δύναμη και την ομορφιά που αρμόζει σε μια τόσο ριζοσπαστική καλλιτέχνιδα. Το άλμπουμ είναι μια μίξη mash- blues, pop, rock και soul. Το “In and Out” είναι ένα χορευτικό κομμάτι με αέρα ’50s γυναικείου γκρουπ, το “Savoir Faire” ζευγαρώνει την ντίσκο με τη ροκ φωνή της Ditto ενώ το “Go Baby Go” συνιστά αφιέρωμα στον Alan Vega των Suicide. Στο “Oh My God,” η ωμότητα της Ditto, τρεμάμενη και υπέροχη, ‘σπάει’ την διαφορά μεταξύ της Tina Turner και της Bobbie Gentry.

Η Ditto μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη Arkansas των ΗΠΑ, την Judsonia. “O κόσμος με ρωτάει από πού αντλώ την αυτοπεποίθησή μου,” λέει. “Ρωτήστε τη μητέρα μου”. Η μητέρα της ήταν σουπερ ηρωίδα: μια νοσοκόμα που μεγάλωσε μόνη της οχτώ παιδιά. Ο πατέρας της Dittο τα σαββατοκύριακα που περνούσαν μαζί της μάθαινε να χορεύει two-step. Η Ditto έφυγε από την πόλη μαζί με τα μελλοντικά μέλη της μπάντας στα 18 της και εγκαταστάθηκε στο μουσικό επίκεντρο της Olympia στην Washington.

“Ξέφευγα από τα αρνητικά της κουλτούρας του Νότου,” θυμάται η Ditto. “Τώρα που είμαι αρκετά μεγάλη και ευγνώμων για την οικογένειά μου, μπορώ πλέον να εκτιμήσω τα θετικά του περιβάλλοντος όπου μεγάλωσα.” Οι στίχοι του Fake Sugar είναι γεμάτοι με τέτοιες αναφορές από ρίμες βγαλμένες από παιδικά παιχνίδια μέχρι εκφράσεις όπως το “Yankee dime” (που σημαίνει φιλί).

Εκτός από τα έξι άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει με τους Gossip, η Ditto έχει ηχογραφήσει με καλλιτέχνες όπως οι Blondie, ο θρύλος της ντίσκο Cerrone και ο drumstep DJ Netsky, έχει συνεργαστεί με τον Jean Paul Gaultier στην δική της plus-sized σειρά ρούχων, έχει φωτογραφηθεί για καμπάνιες του Marc Jacobs και έχει εμφανιστεί στην προτεινόμενη για Oscar ταινία του Tom Ford, το Nocturnal Animals. Επίσης, πρόσφατα παντρεύτηκε, κάτι που της έδωσε νέα οπτική στο ρομαντισμό που βλέπουμε σε αρκετά κομμάτια όπως το Fake Sugar. “Αυτή είναι η ενηλικίωση,” λέει. “Πάλεψες για ισότητα στο γάμο, τώρα πρέπει να παντρευτείς.”

Fake Sugar – Track Listing

1. Fire

2. In And Out

3. Fake Sugar

4. Savoire Faire

5. We Could Run

6. Oo La La

7. Go Baby Go

8. Oh My God

9. Love In Real Life

10. Do You Want Me To

11. Lover

12. Clouds