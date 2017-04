Your Face Sounds Familiar: Όλα τα videos της πρεμιέρας| Ποιος κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή; 24/04/2017, 02:00 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Αυτός είναι ο νικητής της πρεμιέρας του Your Face Sounds Familiar!

Πρεμιέρα για το δημοφιλές show μεταμφιέσεων Your Face Sounds Familiar για τέταρτη χρονιά στον τηλεοπτικό σταθμό Antenna!

Δέκα ταλαντούχοι τραγουδιστές και ηθοποιοί θα αναλαμβάνουν κάθε Κυριακή να ζωντανεύουν στη σκηνή δημοφιλείς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες και στη συνέχεια θα περνούν από την κρίση των Νίκου Μουτσινά, Έλλης Κοκκίνου, Σταμάτη Φασουλή και Φώτη Σεργουλόπουλου.

Με παρουσιάστρια τη λαμπερή και γλυκιά Μαρία Μπεκατώρου το ταξίδι των μεταμορφώσεων ξεκινά και θα μας κρατήσει συντροφιά για δώδεκα εβδομάδες.

Πάμε να δούμε τις μιμήσεις του πρώτου live:

Γιάννης Χατζόπουλος: Σταμάτης Κόκοτας – Πες πως μ’ αντάμωσες

Γιάννης Χατζηγεωργίου: Justin Bieber – Love Yourself

Κόνυ Μεταξά: Fergie – Be Italian

Ιρένε Τρόστ: LP – Lost on you

Παρθένα Χοροζίδου: Ρίτα Σακελλαρίου – Είναι Γάτα

Δημήτρης Μακαλιάς: Miley Cyrus – Wrecking Ball

Αντώνης Δόμινος: Mick Jagger – Start me up

Σαμπρίνα: Grace Jones – Libertango

Ησαΐας Ματιάμπα: Μπάμπης Στόκας – Κι έμεινα εδώ

Άρης Μακρής: George Michael – Wake me up before you go – go

Η τελική βαθμολογία είχε ως εξής:

Ησαΐας Ματιάμπα: 22 πόντοι

Παρθένα Χοροζίδου: 20 πόντοι

Δημήτρης Μακαλιάς: 18 πόντοι

Γιάννης Χατζηγεωργίου: 16 πόντοι

Κόνυ Μεταξά: 14 πόντοι

Άρης Μακρής: 14πόντοι

Σαμπρίνα: 12 πόντοι

Ιρένε Τροστ: 12 πόντοι

Αντώνης Δόμινος: 12 πόντοι

Γιάννης Χατζόπουλος: 10 πόντοι

Νικητής αναδείχθηκε ο Ησαΐας Ματιάμπα!

Οι μεταμφιέσεις της επόμενες εβδομάδας:

Δημήτρης Μακαλιάς – Kωστής Μαραβέγιας

Αντώνης Δόμινος – Seal

Κόνι Μεταξά – Σάκης Ρουβάς

Γιάννης Χατζόπουλος – Γιάννης Πάριος

Ιρένε Τροστ – Jennifer Lopez

Άρης Μακρής – Jon Bon Jovi

Σαμπρίνα – Μάρθα Καραγιάννη

Παρθένα Χοροζίδου – Sia

Γιάννης Χατζηγεωργίου – Marilyn Manson

Ησαΐας Ματιάμπα – Αντύπας