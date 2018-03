Eurovision 2018: Μολδαβία| Δείτε το video clip του “My Lucky Day” των DoReDos που γυρίστηκε στη Σαντορίνη! 12/03/2018, 12:12 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Η μαγευτική Σαντορίνη στα πλάνα του video clip της συμμετοχής της Μολδαβίας στη Eurovision!

Οι DoReDos είναι οι φετινοί εκπρόσωποι της Μολδαβίας στον διαγωνισμό, καθώς κατέκτησαν την πρώτη θέση στον εθνικό τελικό της χώρας τους, Melodie Pentru Europa 2018. Σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε επισήμως το βίντεο κλιπ του My Lucky Day, του τραγουδιού με το οποίο οι DoReDos συμμετάσχουν στον 63ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Το τραγούδι

Το My Lucky Day είναι ένα up-tempo pop κομμάτι με αγγλικό στίχο. Την μουσική υπογράφει ο γνωστός πλέον σε όλους μας Philipp Kirkorov ενώ τους στίχους ο John Ballard. Τον τελευταίο τον γνωρίζουμε πολύ καλά από την σχετικά πρόσφατη συμμετοχή του στους στίχους τoυ This Is Love και του When The Morning Comes Around της Demy. Κατά βάση θα λέγαμε πως το My Lucky Day βασίζεται σε παραδοσιακά ακούσματα τα οποία έχουν συνδυαστεί με έναν ξεσηκωτικό ρυθμό.

Το βίντεο κλιπ

Πρώτα από όλα πρέπει να σας αναφέρουμε πως τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ πραγματοποιήθηκαν στην Σαντορίνη και σε αυτό προβάλλονται οι ομορφιές της Ελλάδας μας. Ακόμη δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό που έκανε τους DoReDos να επιλέξουν αυτό το νησί για τα γυρίσματα αλλά από ότι φαίνεται το διασκέδασαν πολύ. Εναλλαγές πολλών σκηνών, χρωματιστά κουστούμια, μια θετική ατμόσφαιρα και οι θάλασσες της Σαντορίνης είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία του βίντεο κλιπ.

Απολαύστε λοιπόν το οπτικοποιημένο πλέον My Lucky Day από τους DoReDos:

Πηγή: infegreece.gr