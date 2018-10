Ελένη Φουρέιρα: Συνεχίζει την πολύμηνη sold out περιοδεία της

View this post on Instagram

Η @foureira συνεχίζει την επιτυχημένη διεθνή περιοδεία της!🔥 Δες σε ποιες πόλεις μπορείς να απολαύσεις live το #Tomame, το #Fuego και όλες της τις επιτυχίες! #foureira #wintertour #live #paniklive