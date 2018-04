“Call Out My Name” | Δείτε το lyric video της νέας επιτυχίας του The Weeknd! 04/04/2018, 19:29 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Ο The Weeknd επέστρεψε δυναμικά.

Το “Call Out My Name” κυκλοφόρησε πρόσφατα μέσα από το ολοκαίνουργιο EP του The Weeknd με τίτλο “My Dear Melancholy,”.

Πρόκειται για ένα κομμάτι που θυμίζει τα πρώτα του κομμάτια και όπως πάντα φέρει την υπογραφή του.

Το single ανέβηκε μέσα σε ένα 24ωρο στις πρώτες θέσεις των τάσεων του youtube και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 5η θέση, ενώ έχει ξεπεράσει τα 13 εκατομμύρια views.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το lyric video και μπορείτε να το δείτε παρακάτω.

