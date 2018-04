“beerbongs & bentleys” | Έρχεται το νέο album του Post Malone! 19/04/2018, 14:37 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Έρχεται στις 27 Απριλίου.

Ο πολυπλατινένιος καλλιτέχνης Post Malone ξεκλειδώνει την ψηφιακή προ-παραγγελία του επερχόμενου δεύτερου ολοκληρωμένου album του “beerbongs & Bentleys” που αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του 2018.

Ο Post Malone ανακοίνωσε επίσης και την tracklist του δίσκου. Μαζί με το #1 smash “Rockstar” (feat. 21 Savage), το χρυσό “Candy Paint” και το πρόσφατο Hot100 hit του στο Billboard “Psycho” (feat. Ty Dolla $ign] αναμένονται τα “Spoil My Night” [feat. Swae Lee], “Ball For Me” [feat. Nicki Minaj], “Same Bitches” [feat. G-Eazy & YG], και άλλα.



To beerbongs & bentleys θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες την Παρασκευή 27 Απριλίου.

TRACKLISTING:

“Paranoid”

“Spoil My Night” feat. Swae Lee

“Rich & Sad”

“Zack and Codeine”

“Takin’ Shots”

“rockstar” feat. 21 Savage

“Over Now”

“Psycho” feat. Ty Dolla $ign

“Better Now”

“Ball For Me” feat. Nicki Minaj

“Otherside”

“Stay”

“Blame It On Me”

“Same Bitches” feat. G-Eazy & YG

“Jonestown (Interlude)”

“92 Explorer”

“Candy Paint”

“Sugar Wraith”

Το “beerbongs & bentleys” θα κυκλοφορήσει από τη Universal Music.

