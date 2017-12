Βιογραφία | Amy Lee, Evanescence 13/12/2017, 17:45 | Συντάκτης: Ελένη Κεφαλληνού

Η Amy Lee είναι αμερικανίδα τραγουδίστρια, γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1981 στην Φλόριντα και όπως είναι γνωστό, ήταν η τραγουδίστρια των Evanescence και στιχουργός των περισσότερων τους τραγουδιών.

Η Amy Lee γεννήθηκε το 1981 στο Riverside της Καλιφόρνια με γονείς τον John Lee (Dj και προσωπικότητα της τηλεόρασης) και μητέρα την Sara Cargill. Έχει έναν αδερφό, τον Robby και δυο αδερφές, την Carrie και την Lori. H Lee, είχε και μια τρίτη αδερφή, η οποία πέθανε το 1987, σε ηλικία μόλις τριών ετών από κάποια μη αναγνωρισθείσα ασθένεια.

Η Amy Lee αποφοίτησε από την ακαδημία Pulaski το 2000 και έχει παρακολουθήσει και το Middle Tennessee State University για σύντομο όμως χρονικό διάστημα. Έκανε επίσης μαθήματα κλασικού πιάνου για εννέα χρόνια. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, είναι περισσότερο Σκωτσέζικης και Αγγλικής καταγωγής.

Η Amy αποτελεί την κύρια εικόνα (image) του συγκροτήματος και τις περισσότερες φορές δίνει εκείνη συνέντευξη εκ μέρους των Evanescence. Ο Ben Moody ανακάλυψε τη φωνή της Amy σε μία θερινή κατασκήνωση το 1994, όταν τραγούδησε μερικούς στίχους από το τραγούδι “I’d Do Anything For Love” του Meat Loaf παίζοντας παράλληλα πιάνο. Μετά από αυτό, τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Έχει αναφερθεί πως η Lee έχει γράψει δύο τραγούδια για την νεκρή αδερφή της, τα “Hello” και “Like You”, τα οποία κυκλοφόρησαν στο Fallen και στο The Open Door, αντίστοιχα. Ενδεικτικά οι στίχοι “I long to be like you, sis; Lie cold in the ground like you did” του “Like You”, υπονοούν τον θάνατο της αδερφής της και την θλίψη της Lee για τον χαμό της. Η οικογένειά της έχει μετακομίσει σε πολλά μέρη μεταξύ των οποίων η Φλόριντα και το Ιλινόις, αλλά τελικά εγκαταστάθηκαν στο Little Rock του Arkansas, όπου ξεκίνησαν και οι Evanescence.

Η Lee διαθέτει –ηχογραφημένα- εντυπωσιακό φωνητικό εύρος που εκτείνεται από την E3 (“Snow White Queen”- 0:40/2:04) μέχρι την C#6 (“Weight of the World”-2:46/2:51). Μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σαν μια mezzo-soprano.

Το 2005, η Amy έγινε εκπρόσωπος του Ιδρύματος Επιληψίας και ξεκίνησε μια καμπάνια που έφερε τον τίτλο Out of the Shadows. O στόχος είναι να βοηθήσει να διαδοθεί η επίγνωση σχετικά με την επιληψία και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μην κάνουν διακρίσεις εναντίων επιληπτικών ατόμων. Αυτή η καμπάνια είναι σημαντική για την Lee, όπως και για την οικογένειά της, επειδή ο μικρότερός της αδερφός είναι επιληπτικός και η ίδια έχει βιώσει τις επιπτώσεις της επιληψίας από πρώτο χέρι.

Στις 9 Ιανουαρίου το 2007 και κατά την διάρκεια της μαγνητοσκόπησης της εκπομπής Much Music στην οποία ήταν καλεσμένη, η Amy Lee αποκάλυψε ότι είχε αρραβωνιαστεί το προηγούμενο βράδυ. Αργότερα επιβεβαίωσε στο EvThreads.com ότι της είχε γίνει πρόταση γάμου από τον Josh Hartzler, 29χρονο θεραπευτή και μακροχρόνιο φίλο της. Σε μια συνέντευξη της, σημείωσε ότι τα τραγούδια “Good Enough” και “Bring me to Life”, ήταν εμπνευσμένα από εκείνον. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 6 Μαΐου το 2007 και πέρασαν τον μήνα του μέλιτος, κοντά στις Μπαχάμες. Στο EvThreads, δήλωσε πως πλέον είναι “πλέον επίσημα η κυρία Amy Hartzler”.

Σύμφωνα με ένα μήνυμα της Amy Lee στo επίσημο site το συγκρότημα θα ηχογραφούσε καινούργιο δίσκο με περισσότερα ηλεκτρονικά στοιχεία, ο οποίος θα κυκλοφορούσε το 2010.Πρόσφατα όμως τα μέλη του γκρουπ αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλειμμα και να αφιερώσουν χρόνο στη σύνθεση επιπλέον κομματιών.

Στις 12 Ιουνίου, 2011, η Amy Lee ανακοίνωσε μέσω από το Twitter της, ότι ο Troy McLawhorn επέστρεψε κι επίσημα στους Evanescence. Ένα μήνα αργότερα, ανακοινώθηκε ότι το νέο τους άλμπουμ θα κυκλοφορούσε τον Οκτώβριο του 2011, κι ότι το πρώτο τους single από το album θα είναι το “What You Want“. Το συγκρότημα ηχογράφησε το album στο Nashville. Σε μια συνέντευξη στο Kerrang!, η Lee αποκάλυψε ότι ο τίτλος του θα είναι Evanescence. Πρόσθεσε επίσης, ότι η απόφαση για τον τίτλο του album, προήλθε από την αγάπη της για τους Evanescence.

Σήμερα, η Amy Lee είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και αξιοθαύμαστες φωνές στη μουσική βιομηχανία.

Λοιπές εμφανίσεις:

Το 2000, η Amy τραγούδησε σε guest φωνητικά μαζί με τον David Hodges τα τραγούδια “Breathe” (περιλαμβάνεται στον δίσκο “The Summit Church: Summit Worship”) και το ακυκλοφόρητό του που φέρει τον τίτλο “Fall Into You”. Έκανε βοηθητικά φωνητικά στο τραγούδι “Missing You” των Big Dismal για το ντεμπούτο δίσκο τους, “Believe”.

Έκανε μερικά φωνητικά στο soundtrack της ταινίας “Underworld” το 2003. Μετά όμως από κάποιες διαφωνίες με την δισκογραφική της εταιρεία, η φωνή της δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Το όνομά της όμως παραμένει στα credits.

Η Amy συμμετέχει στο τραγούδι “Broken” των Seether. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σε μορφή single, το 2004 και μπορεί να βρεθεί στο soundtrack της ταινίας The Punisher καθώς και στο δίσκο των Seether, Disclaimer II.

Το 2004 η Lee δήλωσε πως είχε γράψει μουσική για την ταινία “The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe” η οποία όμως απορρίφθηκε επειδή ήταν “πολύ σκοτεινή και πολύ επική”. Πραγματοποίησε μια πολύ σύντομη εμφάνιση στο μουσικό βίντεο του “God’s Gonna Cut You Down” του Johnny Cash περί τα τέλη του 2006.

Εμφανίζεται επίσης στοn 2007 MTV Unplugged δίσκο του συγκροτήματος Korn, στο τραγούδι “Freak On A Leash”. Το τραγούδι κυκλοφόρησε επίσης σαν πρώτο single.

Η Amy Lee εμφανίστηκε επίσης στο Finger Eleven live. Είναι ένα από τα δύο βίντεο που αποτελούν τα αγαπημένα του επίσημου καναλιού των Evanescence στο YouTube.

Τον Ιούνιο του 2008, ο όμιλος National Music Publishers’ Association απένειμε στην Amy Lee, το βραβείο “2008 Songwriter Icon Award”, το οποίο αναγνωρίζει διακεκριμένους στιχουργούς/συνθέτες για το προσωπικό τους επίτευγμα.

Συμμετέχει στον δίσκο Nightmare Revisited, με το τραγούδι “Sally’s Song”, το οποίο επανεκτέλεσε η ίδια. Στο τραγούδι του δίσκου καθώς και σε μια ζωντανή παρουσίασή του στο The Tonight Show with Jay Leno, παρατηρούμε την Amy να παίζει άρπα, που πλέον συγκαταλέγεται μαζί με το πιάνο και τα πλήκτρα, στα μουσικά όργανα που η ίδια ξέρει.

Το 2011, η Amy Lee διασκεύασε το “Halfway down the stairs ” για το “The Muppets: The green album”

Δισκογραφία:

Evanescence

Δείτε την εδώ

Συνεργασίες και άλλα τραγούδια:

2000 David Hodges feat. Amy Lee “Breathe” The Summit Church: Summit Worship “Fall Into You” Unreleased 2003 Big Dismal feat. Amy Lee “Missing You” Believe 2004 Seether feat. Amy Lee “Broken” Disclaimer II

The Punisher: The Album 2007 Korn feat. Amy Lee “Freak on a Leash” MTV Unplugged: Korn 2008 Amy Lee “Sally’s Song” Nightmare Revisited 2011 “Halfway Down the Stairs” Muppets: The Green Album

Πηγές:

gallery.evanescence.gr

anwnimoidotcom.blogspot.com

en.wikipedia.org

Επιμέλεια-προσαρμογή: Σοφία Παφτούνου