AMAS 2017 | Όλες οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών! 20/11/2017, 20:08 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Όσα έγιναν στη χθεσινή απονομή.

Πραγματοποιήθηκαν τα American Music Awards 2017 χθες 19 Νοεμβρίου στο Microsoft Theater στο Los Angeles. Την απονομή παρουσίασε η γνωστή ηθοποιός, μοντέλο, κωμικός και παρουσιάστρια Tracee Ellis Ross, κόρη της σπουδαίας Diana Ross που έπειτα παρέλαβε το τιμητικό βραβείο “Lifetime Achievement”.

Εκτός από τη μοναδική Diana Ross που τα σάρωσε όλα επί σκηνής, απολαύσαμε εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως η Pink, η Lady Gaga, η Demi Lovato, ο Nick Jonas, η Christina Aguilera, οι BTS που έκαναν τη πρώτη τους εμφάνιση στην αμερικανική τηλεόραση και άλλοι.

Δείτε τις εμφανίσεις:

Kelly Clarkson & P!nk – Everybody Hurts

Demi Lovato – Sorry not sorry

Nick Jonas – Find you

Hailee Steinfeld & Alesso

Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back

Selena Gomez & Marshmello – Wolves

Christina Aguilera – Whitney Houston & The Bodyguard tribute

Lady Gaga – The Cure

Macklemore & Skylar Grey – Glorious

Portugal. The Man – Feel It Still

Alessia Cara & Zedd – Stay

Imagine Dragons & Khalid – Mashup Thunder & Young Dumb & Broke

Pink – Beautiful Trauma

Kelly Clarkson – Miss Independent & Love So Soft

BTS – DNA

Diana Ross – I’m Coming Out / Take Me Higher / Ease On Down The Road / The Best Years Of My Life / Ain’t No Mountain High Enough