Ακούστε 5+1 τραγούδια νέων καλλιτεχνών που ξεχωρίσαμε! 09/08/2017, 13:11 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Εννιά διαφορετικοί καλλιτεχνές. Εννιά διαφορετικά τραγούδια τους που μας άρεσαν.

Μπορεί να είναι σχετικά νέοι στο χώρο της μουσικής, αλλά τα τραγούδια που παρουσιάζουν έχουν καταφέρει να ακουστούν σε πολύ γνωστές σειρές όπως το The Walking Dead, το The Vampire Diaries, το Orange Is The New Black, το Pretty Little Liars, το Shadowhunters και πολλές ακόμα.

Αν δεν έχει τύχει να ακούσετε κάποιο τραγούδι τους σε σειρά εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για τους ταλαντούχους καλλιτέχνες που υπάρχουν εκεί εξώ.

Πάμε να τους δούμε!

Ruelle – I get to love you

Η Ruelle έγινε ευρύτερα γνωστή το 2016 και από τότε κάνει σταθερά βήματα προς τη κορυφή. Τα τραγούδια έκαναν την εμφάνιση τους αρχικά στη σειρά Shadowhunters με θαυμαστές και μη να ψάχνουν ποια είναι η φωνή που κρύβεται πίσω από τα τραγούδια.

Wrabel – The village

Ο συνθέτης και τραγουδιστής Wrabel έχει καταφέρει αρκετά σε μικρό χρονικό διάστημα. Κατάφερε μάλιστα να κεντρίσει το ενδιαφέρον της Kesha που τον προωθήσε και υποστήριξε τα τραγούδια που κυκλοφόρησε. Τελευταίο του single είναι το “The village” που στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα, μην σταματάς να είσαι ο εαυτός σου.

Dean Lewis – Waves

Ο Αυστραλός Dean Lewis κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες το πρώτο του single με τίτλο “Waves”, το οποίο κατάφερε να ταξίδεψει από τη μακρινή Αυστραλία σε όλο το κόσμο και να αγαπηθεί.

Bea Miller – Brand new eyes

H Bea Miller βγήκε 5η στο X Factor 2 αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Έχει κυκλοφορήσει αρκετά τραγούδια που έκαναν σημαντική πορεία στα charts και τα ραδιόφωνα. Τελευταία κυκλοφορία της είναι το “Brand new eyes” που θα συμπεριληφθεί στο soundtrack της ταινίας “Wonder”.

Billy Lockett – Wide eyed

Έχοντας ακολουθήσει τη Lana Del Ray στη περιοδεία της, ο Billy Lockett επανέρχεται για να κυκλοφορήσει το πρώτο single με τίτλο “Wide eyed” του 4ου δίσκου του.

Bishop Briggs – The way I do

H Sarah Grace McLaughlin ή αλλιώς Bishop Briggs μπορεί να την γνωρίζετε από τη πρώτη της επιτυχία με τίτλο “River”. Πριν μερικούς μήνες μας παρουσίασε το νέο της τραγούδι που τιτλοφορείται “The way I do”.

Επιμέλεια: Κατερίνα Γκίνη