7 υποψηφιότητες για το «A Star Is Born» στα BAFTA Awards 2019!

Η ταινία “A Star Is Born” καθώς και το soundtrack της, έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού τους τελευταίους μήνες.

Λίγο μετά τη Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία “Best Original Song” για το “Shallow”, το “A Star Is Born” κατέκτησε ακόμα 7 υποψηφιότητες στα BAFTA Awards που θα πραγματοποιηθούν στις 10 Φεβρουαρίου:

Best Film – A Star Is Born

Leading Actor – Bradley Cooper

Leading Actress – Lady Gaga

Director – Bradley Cooper

Original Music – A Star Is Born

Sound – A Star Is Born