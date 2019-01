Τα 200 τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις για το 2018!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Top 200 του Official IFPI Airplay Chart του 2018 είδε το φως της δημοσιότητας και τα τραγούδια που κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις δεν αποτελούν καμία έκπληξη αφού τα ακούσαμε κατά κόρον τη χρονιά που μας αποχαιρέτησε.

Πόσα ξένα και πόσα ελληνικά βρέθηκαν στη λίστα; Ποιοι καλλιτέχνες είχαν πολλαπλές επιτυχίες στο Top200;

Πάμε να δούμε τη λίστα παρακάτω:

1 HAVANA CAMILA CABELLO SONY/FEELGOOD

2 DUSK TILL DOWN ZAYN – SIA SONY/FEELGOOD

3 FEEL IT STILL PORTUGAL. THE MAN COBALT/WARNER

4 ΨΕΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PANIK

5 ΦΩΝΑΞΕ ΜΕ ΒΡΕΤΤΟΣ ΗΛΙΑΣ PANIK

6 ΦΥΓΕ ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ HEAVEN

7 WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS EMI/UNIVERSAL

8 SIGN OF THE TIMES HARRY STYLES SONY/FEELGOOD

9 ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL

10 ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL

11 SHAPE OF YOU ED SHEERAN COBALT/WARNER

12 PERFECT ED SHEERAN COBALT/WARNER

13 ATTENTION CHARLIE PUTH COBALT/WARNER

14 ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ EMI/UNIVERSAL

15 ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΞΑΝΑΔΩ (MI GNA GREEK VERSION) SUPER SAKO – ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ & BO PLANETWORKS

16 ΑΝ ΜΕ ΔΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ – ΡΑΜΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ EMI/UNIVERSAL

17 HUMAN RAGNBONE MAN SONY/FEELGOOD

18 ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΕΛΙΣΣΕΣ PANIK

19 ΓΕΛΑ ΜΟΥ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ EMI/UNIVERSAL

20 WAY DOWN WE GO KALEO COBALT/WARNER

21 HOW LONG CHARLIE PUTH COBALT/WARNER

22 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ EMI/UNIVERSAL

23 REGGAETON LENTO (REMIX) CNCO – LITTLE MIX SONY/FEELGOOD

24 ΛΙΩΜΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PANIK

25 ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ EMI/UNIVERSAL

26 ΠΙΣΩ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ COBALT

27 ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ EMI/UNIVERSAL

28 ΑΓΑΠΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EMI/UNIVERSAL

29 ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ HEAVEN

30 ROCKABYE CLEAN BANDIT – SEAN PAUL COBALT/WARNER

31 NEW RULES DUA LIPA COBALT/WARNER

32 ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ HEAVEN

33 LOVE ON THE BRAIN RIHANNA EMI/UNIVERSAL

34 ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ HEAVEN

35 ECHAME LA CULPA LUIS FONSI – DEMI LOVATO EMI/UNIVERSAL

36 RIVER EMINEM – ED SHEERAN EMI/UNIVERSAL

37 ΔΕ Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL

38 ΣΤΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ EMI/UNIVERSAL

39 ONE KISS CALVIN HARRIS – DUA LIPA SONY/FEELGOOD

40 ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΞΕΡΩ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ HEAVEN

41 NO TEARS LEFT TO CRY ARIANA GRANDE EMI/UNIVERSAL

42 SUBEME LA RADIO ENRIQUE IGLESIAS SONY/FEELGOOD

43 FLAMES DAVID GUETTA – SIA COBALT/WARNER

44 ΓΙΑΤΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ PANIK

45 ΕΔΩ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ SPICY

46 ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ COBALT

47 HIM & I G-EAZY – HALSEY SONY/FEELGOOD

48 ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ COBALT

49 ΕΡΩΤΑ ΘΕΕ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ PANIK

50 ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ COBALT

51 FUEGO ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ PANIK

52 ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ COBALT

53 X NICKY JAM – J BALVIN SONY/FEELGOOD

54 BREATHE JAX JONES EMI/UNIVERSAL

55 ΣΑΝ ΑΛΗΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ HEAVEN

56 ΣΩΠΑ ΚΙ ΑΚΟΥ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EMI/UNIVERSAL

57 ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ HEAVEN

58 EL BANO ENRIQUE IGLESIAS SONY/FEELGOOD

59 BELIEVER IMAGINE DRAGONS EMI/UNIVERSAL

60 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ EMI/UNIVERSAL

61 ANYWHERE RITA ORA COBALT/WARNER

62 ΕΓΩ ΣΤΑ ΕΛΕΓΑ ΡΟΥΒΑΣ ΣΑΚΗΣ EMI/UNIVERSAL

63 LOST ON YOU LP COBALT/WARNER

64 WILD THOUGHTS DJ KHALED – RIHANNA & BRYSON TILLER SONY/FEELGOOD

65 ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ HEAVEN

66 ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ HEAVEN

67 6 DAYS MAHMUT ORHAN – COLONEL BAGSHOT HEAVEN

68 ROCKSTAR POST MALONE EMI/UNIVERSAL

69 I LIKE IT CARDI B – J BALVIN COBALT/WARNER

70 GIRLS LIKE YOU MAROON 5 – CARDI B EMI/UNIVERSAL

71 ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΤΕΡΖΗ ΓΙΑΝΝΑ PANIK

72 ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΤΑΜΤΑ EMI/UNIVERSAL

73 ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PANIK

74 ΝΑ ‘ΣΑΙ ΚΑΛΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ EMI/UNIVERSAL

75 ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΑ KINGS – ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ EMI/UNIVERSAL

76 ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ COBALT

77 ΤΟ ΚΡΥΦΤΟ ΜΕΛΙΣΣΕΣ PANIK

78 ΤΩΡΑ ΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL

79 ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ ΚΑΝΕΝΑ ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ PANIK

80 ΤΑΣΕΙΣ ΦΥΓΗΣ ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ COBALT

81 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΕΤΑΝΙΩΝΕΙΣ ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ HEAVEN

82 ΚΟΙΤΑΞΕ ΜΕ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – DIANA PANIK

83 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ HEAVEN

84 ΤΕΤΟΙΑ ΝΥΧΤΑ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ EMI/UNIVERSAL

85 ΠΕΡΑΣΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ EMI/UNIVERSAL

86 SOLO CLEAN BANDIT – DEMI LOVATO COBALT/WARNER

87 LOVE YOURSELF JUSTIN BIEBER EMI/UNIVERSAL

88 DON’T BE SHY IMANY – FILATOV & KARAS PLANETWORKS

89 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL

90 ΜΗ Μ’ ΑΚΟΥΜΠΑΣ ΖΗΝΑ ΠΕΓΚΥ EMI/UNIVERSAL

91 LET ME LOVE YOU DJ SNAKE – JUSTIN BIEBER EMI/UNIVERSAL

92 ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΧΟΡΕΥΩ ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ EMI/UNIVERSAL

93 CHEAP THRILLS SIA SONY/FEELGOOD

94 ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ COBALT

95 WHAT ABOUT US PINK SONY/FEELGOOD

96 ΟΣΑ ΝΙΩΘΩ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ COBALT

97 MAD LOVE SEAN PAUL – DAVID GUETTA EMI/UNIVERSAL

98 Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ HEAVEN

99 AIN’T NOBODY (LOVES ME BETTER) FELIX JAEHN EMI/UNIVERSAL

100 ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ COBALT

101 ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΩ ΤΟ Σ’ ΑΓΑΠΩ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΓΑΛΑΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ COBALT

102 FINESSE BRUNO MARS COBALT/WARNER

103 TAKE ME TO CHURCH HOZIER EMI/UNIVERSAL

104 ΡΑΓΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ COBALT

105 ΠΡΟΣΕΧΕ ΚΑΛΑ ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ HEAVEN

106 ΚΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΕΣ PANIK

107 MIND IF I STAY THE NATIONAL FANFARE OF KADEBOSTANY HEAVEN

108 Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΟΥ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ – ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ EMI/UNIVERSAL

109 ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΩΜΑ STAVENTO – ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ EMI/UNIVERSAL

110 NEVERMIND DENNIS LLOYD COBALT/WARNER

111 CHANTAJE SHAKIRA – MALUMA SONY/FEELGOOD

112 ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ HEAVEN

113 ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ COBALT

114 TIP TOE JASON DERULO – FRENCH MONTANA COBALT/WARNER

115 ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΟΛΛΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PANIK

116 ΤΑ ΖΗΛΙΑΡΙΚΑ ΣΟΥ ΜΑΤΙΑ IMAM BAILDI – ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ EMI/UNIVERSAL

117 ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΠΕΝΥ EMI/UNIVERSAL

118 UNFORGETTABLE FRENCH MONTANA SONY/FEELGOOD

119 ΣΑΝ ΤΡΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PANIK

120 ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ HEAVEN

121 PERRO FIEL SHAKIRA SONY/FEELGOOD

122 IDGAF DUA LIPA COBALT/WARNER

123 SUPERGIRL ANNA NAKLAB – ALLE FARBEN & YOUNOTUS SONY/FEELGOOD

124 FRIENDS ANNE MARIE – MARSHMELLO COBALT/WARNER

125 NO ROOTS ALICE MERTON SONY/FEELGOOD

126 LATER BITCHES PRINCE KARMA PANIK

127 ΕΙΧΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΕΔΕΜ ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MLK

128 ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ HEAVEN

129 ΣΟΥ ΜΙΛΩ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΙΖΕΙΣ (LIVE) ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ EMI/UNIVERSAL

130 ΠΑΡ’ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ HEAVEN

131 ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΖΩΗ (LIVE) ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ FEELGOOD

132 LOW LENNY KRAVITZ COBALT/WARNER

133 ΤΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ PANIK

134 ΠΑΛΙ ΠΑΛΙ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ EMI/UNIVERSAL

135 ΑΠΩΘΗΜΕΝΟ ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ COBALT

136 PROMISES CALVIN HARRIS – SAM SMITH SONY/FEELGOOD

137 ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ STAN PANIK

138 ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ COBALT

139 EL PERDON NICKY JAM – ENRIQUE IGLESIAS SONY/FEELGOOD

140 ME ENAMORE SHAKIRA SONY/FEELGOOD

141 ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ PANIK

142 ΕΚΔΡΟΜΗ / IN COLORS

ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ /

MINOR PROJECT EMI/UNIVERSAL

143 ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ HEAVEN

144 CARAMELA ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ PANIK

145 IN MY FEELINGS DRAKE EMI/UNIVERSAL

146 BUM BUM TAM TAM MC FIOTI – J BALVIN EMI/UNIVERSAL

147 ALL IN ONE NIGHT STEREOPHONICS COBALT/WARNER

148 ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΔΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ EMI/UNIVERSAL

149 ΟΣΟ ΘΑ ΛΕΙΠΕΙΣ KINGS – ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ EMI/UNIVERSAL

150 OCEAN DRIVE DUKE DUMONT EMI/UNIVERSAL

151 RING RING JAX JONES EMI/UNIVERSAL

152 ΦΙΛΑ ΜΕ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ MLK

153 GOD’S PLAN DRAKE EMI/UNIVERSAL

154 ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ EMI/UNIVERSAL

155 ΑΓΑΠΗ ΔΕΜΕΝΗ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ EMI/UNIVERSAL

156 MI GENTE J BALVIN – WILLY WILLIAM PLANETWORKS

157 THINKING OF YOU ELIAS COBALT/WARNER

158 ALL OF ME JOHN LEGEND SONY/FEELGOOD

159 ΤΟ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ STAVENTO – ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ EMI/UNIVERSAL

160 ΑΣΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ EMI/UNIVERSAL

161 CRIMINAL NATTI NATASHA SONY/FEELGOOD

162 ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΛΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL

163 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΡΟΥΒΑΣ ΣΑΚΗΣ EMI/UNIVERSAL

164 DESPACITO LUIS FONSI – DADDY YANKEE EMI/UNIVERSAL

165 COLA CAMELPHAT – ELDERBROOK COBALT/WARNER

166 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ EMI/UNIVERSAL

167 ΘΕΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ EMI/UNIVERSAL

168 ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EMI/UNIVERSAL

169 DOWNTOWN J BALVIN – ANITTA COBALT/WARNER

170 PRAY FOR ME THE WEEKND – KENDRICK LAMAR EMI/UNIVERSAL

171 HELLO ADELE FEELGOOD

172 WE DON’T TALK ANYMORE CHARLIE PUTH – SELENA GOMEZ COBALT/WARNER

173 ΣΕ ΕΧΩ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PANIK

174 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ STAN PANIK

175 ΠΑΡΑΚΑΛΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL

176 LET HER GO PASSENGER SONY/FEELGOOD

177 ΑΝ Σ’ ΑΡΝΗΘΩ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ HEAVEN

178 MORE THAN YOU KNOW AXWELL – INGROSSO EMI/UNIVERSAL

179 OTHER PEOPLE LP COBALT/WARNER

180 ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΩ ΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ SONY/FEELGOOD

181 KATCHI OFENBACH – NICK WATERHOUSE COBALT/WARNER

182 CALL OUT MY NAME THE WEEKND EMI/UNIVERSAL

183 ΤΟΥΣ ΕΙΠΕΣ ΠΩΣ ΜΑΛΟΥ COBALT

184 ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ COBALT

185 ΦΑΡΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ EMI/UNIVERSAL

186 ΠΑΡΑΔΕΙΣΕ ΜΟΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ SONAR

187 ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PANIK

188 LOSING MY RELIGION R.E.M. EMI/UNIVERSAL

189 ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ EMI/UNIVERSAL

190 ΚΑΤΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ EMI/UNIVERSAL

191 COLD LITTLE HEART MICHAEL KIWANUKA EMI/UNIVERSAL

192 SWALLA JASON DERULO – NICKI MINAJ COBALT/WARNER

193 ΣΕΡΙ ΔΟΞΑΣ ΚΩΣΤΑΣ EMI/UNIVERSAL

194 FAMILIAR LIAM PAYNE – J BALVIN EMI/UNIVERSAL

195 ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΡΑΜΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ PANIK

196 CORAZON MALUMA SONY/FEELGOOD

197 Η ΑΓΑΠΗ ΜΠΟΡΕΙ ΒΡΕΤΤΟΣ ΗΛΙΑΣ PANIK

198 Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ SONAR

199 ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ COBALT

200 MY LIFE IS GOING ON (LA CASA DE PAPEL) CECILIA KRULL PANIK