Τα 200 τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις για το 2018!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Top 200 του Official IFPI Airplay Chart του 2018 είδε το φως της δημοσιότητας και τα τραγούδια που κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις δεν αποτελούν καμία έκπληξη αφού τα ακούσαμε κατά κόρον τη χρονιά που μας αποχαιρέτησε.
Πόσα ξένα και πόσα ελληνικά βρέθηκαν στη λίστα; Ποιοι καλλιτέχνες είχαν πολλαπλές επιτυχίες στο Top200;
Πάμε να δούμε τη λίστα παρακάτω:
1 HAVANA CAMILA CABELLO SONY/FEELGOOD
2 DUSK TILL DOWN ZAYN – SIA SONY/FEELGOOD
3 FEEL IT STILL PORTUGAL. THE MAN COBALT/WARNER
4 ΨΕΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PANIK
5 ΦΩΝΑΞΕ ΜΕ ΒΡΕΤΤΟΣ ΗΛΙΑΣ PANIK
6 ΦΥΓΕ ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ HEAVEN
7 WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS EMI/UNIVERSAL
8 SIGN OF THE TIMES HARRY STYLES SONY/FEELGOOD
9 ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL
10 ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL
11 SHAPE OF YOU ED SHEERAN COBALT/WARNER
12 PERFECT ED SHEERAN COBALT/WARNER
13 ATTENTION CHARLIE PUTH COBALT/WARNER
14 ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ EMI/UNIVERSAL
15 ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΞΑΝΑΔΩ (MI GNA GREEK VERSION) SUPER SAKO – ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ & BO PLANETWORKS
16 ΑΝ ΜΕ ΔΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ – ΡΑΜΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ EMI/UNIVERSAL
17 HUMAN RAGNBONE MAN SONY/FEELGOOD
18 ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΕΛΙΣΣΕΣ PANIK
19 ΓΕΛΑ ΜΟΥ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ EMI/UNIVERSAL
20 WAY DOWN WE GO KALEO COBALT/WARNER
21 HOW LONG CHARLIE PUTH COBALT/WARNER
22 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ EMI/UNIVERSAL
23 REGGAETON LENTO (REMIX) CNCO – LITTLE MIX SONY/FEELGOOD
24 ΛΙΩΜΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PANIK
25 ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ EMI/UNIVERSAL
26 ΠΙΣΩ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ COBALT
27 ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ EMI/UNIVERSAL
28 ΑΓΑΠΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EMI/UNIVERSAL
29 ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ HEAVEN
30 ROCKABYE CLEAN BANDIT – SEAN PAUL COBALT/WARNER
31 NEW RULES DUA LIPA COBALT/WARNER
32 ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ HEAVEN
33 LOVE ON THE BRAIN RIHANNA EMI/UNIVERSAL
34 ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ HEAVEN
35 ECHAME LA CULPA LUIS FONSI – DEMI LOVATO EMI/UNIVERSAL
36 RIVER EMINEM – ED SHEERAN EMI/UNIVERSAL
37 ΔΕ Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL
38 ΣΤΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ EMI/UNIVERSAL
39 ONE KISS CALVIN HARRIS – DUA LIPA SONY/FEELGOOD
40 ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΞΕΡΩ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ HEAVEN
41 NO TEARS LEFT TO CRY ARIANA GRANDE EMI/UNIVERSAL
42 SUBEME LA RADIO ENRIQUE IGLESIAS SONY/FEELGOOD
43 FLAMES DAVID GUETTA – SIA COBALT/WARNER
44 ΓΙΑΤΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ PANIK
45 ΕΔΩ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ SPICY
46 ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ COBALT
47 HIM & I G-EAZY – HALSEY SONY/FEELGOOD
48 ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ COBALT
49 ΕΡΩΤΑ ΘΕΕ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ PANIK
50 ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ COBALT
51 FUEGO ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ PANIK
52 ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ COBALT
53 X NICKY JAM – J BALVIN SONY/FEELGOOD
54 BREATHE JAX JONES EMI/UNIVERSAL
55 ΣΑΝ ΑΛΗΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ HEAVEN
56 ΣΩΠΑ ΚΙ ΑΚΟΥ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EMI/UNIVERSAL
57 ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ HEAVEN
58 EL BANO ENRIQUE IGLESIAS SONY/FEELGOOD
59 BELIEVER IMAGINE DRAGONS EMI/UNIVERSAL
60 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ EMI/UNIVERSAL
61 ANYWHERE RITA ORA COBALT/WARNER
62 ΕΓΩ ΣΤΑ ΕΛΕΓΑ ΡΟΥΒΑΣ ΣΑΚΗΣ EMI/UNIVERSAL
63 LOST ON YOU LP COBALT/WARNER
64 WILD THOUGHTS DJ KHALED – RIHANNA & BRYSON TILLER SONY/FEELGOOD
65 ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ HEAVEN
66 ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ HEAVEN
67 6 DAYS MAHMUT ORHAN – COLONEL BAGSHOT HEAVEN
68 ROCKSTAR POST MALONE EMI/UNIVERSAL
69 I LIKE IT CARDI B – J BALVIN COBALT/WARNER
70 GIRLS LIKE YOU MAROON 5 – CARDI B EMI/UNIVERSAL
71 ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΤΕΡΖΗ ΓΙΑΝΝΑ PANIK
72 ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΤΑΜΤΑ EMI/UNIVERSAL
73 ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PANIK
74 ΝΑ ‘ΣΑΙ ΚΑΛΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ EMI/UNIVERSAL
75 ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΑ KINGS – ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ EMI/UNIVERSAL
76 ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ COBALT
77 ΤΟ ΚΡΥΦΤΟ ΜΕΛΙΣΣΕΣ PANIK
78 ΤΩΡΑ ΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL
79 ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ ΚΑΝΕΝΑ ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ PANIK
80 ΤΑΣΕΙΣ ΦΥΓΗΣ ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ COBALT
81 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΕΤΑΝΙΩΝΕΙΣ ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ HEAVEN
82 ΚΟΙΤΑΞΕ ΜΕ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – DIANA PANIK
83 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ HEAVEN
84 ΤΕΤΟΙΑ ΝΥΧΤΑ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ EMI/UNIVERSAL
85 ΠΕΡΑΣΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ EMI/UNIVERSAL
86 SOLO CLEAN BANDIT – DEMI LOVATO COBALT/WARNER
87 LOVE YOURSELF JUSTIN BIEBER EMI/UNIVERSAL
88 DON’T BE SHY IMANY – FILATOV & KARAS PLANETWORKS
89 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL
90 ΜΗ Μ’ ΑΚΟΥΜΠΑΣ ΖΗΝΑ ΠΕΓΚΥ EMI/UNIVERSAL
91 LET ME LOVE YOU DJ SNAKE – JUSTIN BIEBER EMI/UNIVERSAL
92 ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΧΟΡΕΥΩ ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ EMI/UNIVERSAL
93 CHEAP THRILLS SIA SONY/FEELGOOD
94 ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ COBALT
95 WHAT ABOUT US PINK SONY/FEELGOOD
96 ΟΣΑ ΝΙΩΘΩ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ COBALT
97 MAD LOVE SEAN PAUL – DAVID GUETTA EMI/UNIVERSAL
98 Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ HEAVEN
99 AIN’T NOBODY (LOVES ME BETTER) FELIX JAEHN EMI/UNIVERSAL
100 ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ COBALT
101 ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΩ ΤΟ Σ’ ΑΓΑΠΩ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΓΑΛΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ COBALT
102 FINESSE BRUNO MARS COBALT/WARNER
103 TAKE ME TO CHURCH HOZIER EMI/UNIVERSAL
104 ΡΑΓΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ COBALT
105 ΠΡΟΣΕΧΕ ΚΑΛΑ ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ HEAVEN
106 ΚΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΕΣ PANIK
107 MIND IF I STAY THE NATIONAL FANFARE OF KADEBOSTANY HEAVEN
108 Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΟΥ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ – ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ EMI/UNIVERSAL
109 ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΩΜΑ STAVENTO – ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ EMI/UNIVERSAL
110 NEVERMIND DENNIS LLOYD COBALT/WARNER
111 CHANTAJE SHAKIRA – MALUMA SONY/FEELGOOD
112 ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ HEAVEN
113 ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ COBALT
114 TIP TOE JASON DERULO – FRENCH MONTANA COBALT/WARNER
115 ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΟΛΛΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PANIK
116 ΤΑ ΖΗΛΙΑΡΙΚΑ ΣΟΥ ΜΑΤΙΑ IMAM BAILDI – ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ EMI/UNIVERSAL
117 ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΠΕΝΥ EMI/UNIVERSAL
118 UNFORGETTABLE FRENCH MONTANA SONY/FEELGOOD
119 ΣΑΝ ΤΡΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PANIK
120 ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ HEAVEN
121 PERRO FIEL SHAKIRA SONY/FEELGOOD
122 IDGAF DUA LIPA COBALT/WARNER
123 SUPERGIRL ANNA NAKLAB – ALLE FARBEN & YOUNOTUS SONY/FEELGOOD
124 FRIENDS ANNE MARIE – MARSHMELLO COBALT/WARNER
125 NO ROOTS ALICE MERTON SONY/FEELGOOD
126 LATER BITCHES PRINCE KARMA PANIK
127 ΕΙΧΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΕΔΕΜ ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MLK
128 ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ HEAVEN
129 ΣΟΥ ΜΙΛΩ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΙΖΕΙΣ (LIVE) ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ EMI/UNIVERSAL
130 ΠΑΡ’ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ HEAVEN
131 ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΖΩΗ (LIVE) ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ FEELGOOD
132 LOW LENNY KRAVITZ COBALT/WARNER
133 ΤΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ PANIK
134 ΠΑΛΙ ΠΑΛΙ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ EMI/UNIVERSAL
135 ΑΠΩΘΗΜΕΝΟ ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ COBALT
136 PROMISES CALVIN HARRIS – SAM SMITH SONY/FEELGOOD
137 ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ STAN PANIK
138 ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ COBALT
139 EL PERDON NICKY JAM – ENRIQUE IGLESIAS SONY/FEELGOOD
140 ME ENAMORE SHAKIRA SONY/FEELGOOD
141 ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ PANIK
142 ΕΚΔΡΟΜΗ / IN COLORS
ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ /
MINOR PROJECT EMI/UNIVERSAL
143 ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ HEAVEN
144 CARAMELA ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ PANIK
145 IN MY FEELINGS DRAKE EMI/UNIVERSAL
146 BUM BUM TAM TAM MC FIOTI – J BALVIN EMI/UNIVERSAL
147 ALL IN ONE NIGHT STEREOPHONICS COBALT/WARNER
148 ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΔΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ EMI/UNIVERSAL
149 ΟΣΟ ΘΑ ΛΕΙΠΕΙΣ KINGS – ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ EMI/UNIVERSAL
150 OCEAN DRIVE DUKE DUMONT EMI/UNIVERSAL
151 RING RING JAX JONES EMI/UNIVERSAL
152 ΦΙΛΑ ΜΕ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ MLK
153 GOD’S PLAN DRAKE EMI/UNIVERSAL
154 ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ EMI/UNIVERSAL
155 ΑΓΑΠΗ ΔΕΜΕΝΗ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ EMI/UNIVERSAL
156 MI GENTE J BALVIN – WILLY WILLIAM PLANETWORKS
157 THINKING OF YOU ELIAS COBALT/WARNER
158 ALL OF ME JOHN LEGEND SONY/FEELGOOD
159 ΤΟ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ STAVENTO – ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ EMI/UNIVERSAL
160 ΑΣΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ EMI/UNIVERSAL
161 CRIMINAL NATTI NATASHA SONY/FEELGOOD
162 ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΛΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL
163 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΡΟΥΒΑΣ ΣΑΚΗΣ EMI/UNIVERSAL
164 DESPACITO LUIS FONSI – DADDY YANKEE EMI/UNIVERSAL
165 COLA CAMELPHAT – ELDERBROOK COBALT/WARNER
166 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ EMI/UNIVERSAL
167 ΘΕΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ EMI/UNIVERSAL
168 ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EMI/UNIVERSAL
169 DOWNTOWN J BALVIN – ANITTA COBALT/WARNER
170 PRAY FOR ME THE WEEKND – KENDRICK LAMAR EMI/UNIVERSAL
171 HELLO ADELE FEELGOOD
172 WE DON’T TALK ANYMORE CHARLIE PUTH – SELENA GOMEZ COBALT/WARNER
173 ΣΕ ΕΧΩ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PANIK
174 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ STAN PANIK
175 ΠΑΡΑΚΑΛΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ EMI/UNIVERSAL
176 LET HER GO PASSENGER SONY/FEELGOOD
177 ΑΝ Σ’ ΑΡΝΗΘΩ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ HEAVEN
178 MORE THAN YOU KNOW AXWELL – INGROSSO EMI/UNIVERSAL
179 OTHER PEOPLE LP COBALT/WARNER
180 ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΩ ΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ SONY/FEELGOOD
181 KATCHI OFENBACH – NICK WATERHOUSE COBALT/WARNER
182 CALL OUT MY NAME THE WEEKND EMI/UNIVERSAL
183 ΤΟΥΣ ΕΙΠΕΣ ΠΩΣ ΜΑΛΟΥ COBALT
184 ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ COBALT
185 ΦΑΡΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ EMI/UNIVERSAL
186 ΠΑΡΑΔΕΙΣΕ ΜΟΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ SONAR
187 ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PANIK
188 LOSING MY RELIGION R.E.M. EMI/UNIVERSAL
189 ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ EMI/UNIVERSAL
190 ΚΑΤΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ EMI/UNIVERSAL
191 COLD LITTLE HEART MICHAEL KIWANUKA EMI/UNIVERSAL
192 SWALLA JASON DERULO – NICKI MINAJ COBALT/WARNER
193 ΣΕΡΙ ΔΟΞΑΣ ΚΩΣΤΑΣ EMI/UNIVERSAL
194 FAMILIAR LIAM PAYNE – J BALVIN EMI/UNIVERSAL
195 ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΡΑΜΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ PANIK
196 CORAZON MALUMA SONY/FEELGOOD
197 Η ΑΓΑΠΗ ΜΠΟΡΕΙ ΒΡΕΤΤΟΣ ΗΛΙΑΣ PANIK
198 Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ SONAR
199 ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ COBALT
200 MY LIFE IS GOING ON (LA CASA DE PAPEL) CECILIA KRULL PANIK
Αφήστε μια απάντηση