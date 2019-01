Δέσποινα Βανδή: Αυτό είναι το νέο της τραγούδι – Η τεράστια αλλαγή

View this post on Instagram

Η @desp1navandi κάνει την μεγάλη επιστροφή! 🔝🎶 ⁣ ⁣ Νέο τραγούδι & video clip έρχεται σε λίγες μέρες γιατί… "Η Κάθε Νύχτα Φέρνει Φως" 😍⁣ ⁣ #vandi #new #panikrecords #ikathenihtafernifos