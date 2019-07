«The Archer»| Η Taylor Swift αποκαλύπτει ακόμα ένα τραγούδι από το πολυαναμενόμενο νέο της album «Lover»!

Η Taylor Swift κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι ‘The Archer’ από το πολυαναμενόμενό της άλμπουμ: ‘Lover’ που θα κυκλοφορήσει στις 23 Αυγούστου.

Η νέα της δισκογραφική δουλειά θα περιέχει συνολικά 18 τραγούδια, ανάμεσά τους το ‘ME!’ σε συνεργασία με τον Brendon Urie των Panic! At The Disco και το ‘You Need To Calm Down’.

Η Taylor Swift υπογράφει τη μουσική, τους στίχους και την παραγωγή του τραγουδιού με τον Jack Antonoff, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο μεγαλύτερο μέρος του αναμενόμενου άλμπουμ της.