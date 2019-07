SNIK: Νέο τραγούδι-video clip που θα συζητηθεί

Ο SNIK, ο no1 ράπερ της Ελλάδας σε ακόμα ένα τραγούδι που θα συζητηθεί.

To official video του “KILO” έσκασε στο official κανάλι του στο YouTube μέσα στο Σαββατοκύριακο σε σκηνοθεσία του Mosquito και βρίσκεται από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας του στις κορυφαίες θέσεις των τάσεων στο YouTube.

Ένα track διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει να ακούμε από τον SNIK, ο οποίος κέρδισε το βραβείο για τo Video of the Year στα φετινά MAD Video Music Awards by Coca-Cola.

Παραγωγή: Bret Beats & Peris Keyz