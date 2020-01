Shakira | Κυκλοφορεί νέα συνεργασία με τον Anuel AA με τίτλο “Me Gusta”!

Η πολυπλατινένια, βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια/τραγουδοποιός, φιλάνθρωπος και παγκόσμιας φήμης καλλιτέχνιδα Shakira μόλις κυκλοφόρησε το νέο της single “Me Gusta”. Το καινούριο track είναι μία συνεργασία με τον ράπερ και τραγουδιστή από το Πουέρτο Ρίκο, Anuel AA. Η κυκλοφορία του ισπανόγλωσου τραγουδιού έρχεται λίγο πριν το πολυαναμενόμενο Super Bowl LIV halftime show της Shakira.

To “Me Gusta” ακολουθεί μερικούς συγκλονιστικούς μήνες για την Κολομβιανή superstar που έκλεισε το 2019 με ένα epic performance στο Davis Cup, όπου παρουσίασε ένα medley των επιτυχιών της. Επίσης, Τον Νοέμβριο κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το “Shakira in Concert: El Dorado World Tour”, ένα ντοκιμαντέρ γύρω από το επιτυχημένο El Dorado World Tour. Η ταινία συνοδεύθηκε από ένα live album.

To “Me Gusta” κυκλοφορεί από την Panik Records και την Sony Music.