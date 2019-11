“Sex With Your Ex” | Κυκλοφόρησε το νέο international single της Tamta!

Μετά την τεράστια επιτυχία του “Senorita”, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 30.000.000 προβολές στο YouTube και βρέθηκε για 51 ημέρες στο Νο1 του Spotify Greece Top50 καθώς και Νο1 στο Digital Singles Chart Greece επί 5 εβδομάδες η Τάμτα, το πιο φωτεινό πρόσωπο της ελληνικής pop σκηνής, επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο international single της.

Το super sexy club anthem «Sex With Your Ex» που υπογράφουν οι Roel Henricus Rats, Marcia Thadea, Angele Sondeijker, Ben Cassorla και Alexandra Veltri αποτελεί τη νέα διεθνή κυκλοφορία της Tamta μετά τη μεγάλη Ευρωπαϊκή επιτυχία του «Replay», ενώ το official music video μόλις κυκλοφόρησε στο YouTube.

Τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ πραγματοποιήθηκαν στα Studios60 στο Los Angeles υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Renata Raksha, η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν ως φωτογράφος με τεράστια διεθνή ονόματα όπως η Rihanna (για το Fader Magazine) και η Selena Gomez (για τη φωτογράφιση του 2ου προσωπικού της album «Revival»). Την χορογραφία επιμελήθηκε ο χορογράφος και χορευτής Robert Green τον οποίο και έχουν εμπιστευτεί αστέρια της διεθνούς pop σκηνής όπως η Taylor Swift και ο Justin Timberlake, το styling η Ella Cepeda ενώ τα μαλλιά-makeup η Melissa Mudrick.

Το «Sex With Your Ex» αποτελεί προπομπός του international EP της Tamta που αναμένεται να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες από τη Minos EMI, a Universal Music Company.