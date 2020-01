“Rare”| Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο νέο album της Selena Gomez!

‘Το Rare είναι μιά ματιά στη διαδικασία ωρίμανσής μου. Μέχρι στιγμής, είναι η δουλειά για την οποία είμαι περισσότερο υπερήφανη από ποτέ.’ – Selena Gomez

Το νέο άλμπουμ της 27χρονης τραγουδίστριας Selena Gomez που έχει τίτλο ‘Rare’, κυκλοφορεί!

Στο album ‘Rare’ περιλαμβάνονται φυσικά τα δύο hit singles ‘Lose You To Love Me’ που είναι και το πρώτο Νο.1 της popstar στο Billboard Hot 100 και το ‘Look At Her Now’.

Το ‘Lose You To Love Me’ βρίσκεται επίσης στη θέση Νο.2 του ‘Top 40’ στο αμερικανικό ραδιόφωνο και καταγράφει συνολικά 760 εκατομμύρια streams παγκοσμίως!

H Selena Gomez έγραψε το “Lose You To Love Me” από το ‘Rare’ μαζί με την Julia Michaels, τον Justin Tranter & Mattias Larsson.

Το ‘Rare’ κυκλοφορεί σε standard CD, box set με αποκλειστικές φωτογραφίες & υπογεγραμμένο CD περιορισμένων αντιτύπων!

Βρείτε και ακούστε το νέο άλμπουμ της Selena Gomez ‘Rare’, εδώ:

https://SelenaGomez.lnk.to/RareGREPR