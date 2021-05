«Mad Into You» | Ο διεθνής Leon of Athens σε μια πολύχρωμη ενεργειακή έκρηξη σύγχρονης pop!

O Leon of Athens, ένας από τους πιο πολύπλευρους και διεθνώς δραστήριους Έλληνες τραγουδοποιούς, έχοντας στο ενεργητικό του πολλαπλές συμμετοχές σε μεγάλα και έγκυρα φεστιβάλ του εξωτερικού, αλλά και εξαιρετικά δημιουργικές συνεργασίες με ξεχωριστά ονόματα της Τέχνης, όπως ο γνωστός μουσικός παραγωγός David Kosten και ο οσκαρικός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, κυκλοφορεί σήμερα το νέο του αγγλόφωνο τραγούδι «Mad Into You», μια ενεργειακή έκρηξη εναλλακτικής pop που μπορεί να συμπαρασύρει τα πάντα.

Το «Mad Into You» υπογράφουν, εκτός από τον Leon Of Athens, οι Κατερίνα Ντούσκα μαζί με τον σπουδαίο David Sneddon (songwriter του National Anthem της Lana Del Rey), ενώ τη σύγχρονη παραγωγή έχει κάνει αυτή τη φορά ο πιο ανερχόμενος παραγωγός στην Αγγλία, ο Joseph Wander.

To video που συνοδεύει το τραγούδι είναι μια δημιουργία με φουλ χρώμα και έντονη κίνηση από τον καλλιτέχνη φωτογράφο Joey Leo με creative director τον Μιχάλη Παπανικολάου.

Το «Mad Into You» του Leon of Athens κυκλοφορεί από τη νέα του δισκογραφική οικογένεια της Cobalt Music.