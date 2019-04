«Kill This Love»| Το νέο single και video clip των BLACKPINK!

Οι BLACKPINK, ένα από τα πιο συζητημένα και δημοφιλή girl group της K-Pop κυκλοφορούν το πολυαναμενόμενο KILL THIS LOVE EP τους, με 5 ολοκαίνουργια τραγούδια: “Kill This Love,” “Don’t Know What To Do,” “Kick It,” “Hope Not,” και “DDU-DU DDU-DU (Remix).”

Παράλληλα κυκλοφόρησε και το official video για το “KILL THIS LOVE”, σε σκηνοθεσία του Hyun Seung Seo.

Οι BLACKPINK ετοιμάζονται για την εμφάνισή τους στο Coachella στις 12 Απριλίου, ενώ αμέσως μετά συνεχίζουν την περιοδεία τους σε μεγάλες πόλεις στη Βόρεια Αμερική.