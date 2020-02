“Intentions”| Ο Justin Bieber κυκλοφορεί το νέο του single & video clip σε συνεργασία με τον Quavo!

Ο βραβευμένος με Grammy superstar Justin Bieber κυκλοφορεί το νέο του single με τίτλο ‘Intentions’ σε συνεργασία με τον ράπερ Quavo.

Το ‘Intentions’ αποκτά το δικό του video clip που γυρίστηκε στο Λος Άντζελες και έχει κοινωνικό χαρακτήρα αφού το σενάριο μας παρουσιάζει την δράση του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Alexandria House, που προσφέρει στέγαση σε άτομα που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη.

Το νέο single έρχεται από το άλμπουμ ‘Changes’ που είναι ένα φουτουριστικό R&B/Pop αλλά και trap άλμπουμ, με ιδιαίτερες μελωδίες.

Δείτε εδώ το tracklisting του ‘Changes’:

All Around Me

Habitual

Come Around Me

Intentions (ft. Quavo)

Yummy

Available

Forever (ft. Post Malone & Clever)

Running Over (ft. Lil Dicky)

Take It Out On Me

Second Emotion (ft. Travis Scott)

Get Me (ft. Kehlani)

ETA

Changes

Confirmation

That’s What Love Is

At Least For Now

———————————

Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του νέου του άλμπουμ, o Bieber δίνει στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της νέας περιοδείας του ‘Τhe Changes Tour’ που θα ξεκινήσει στο Seattle της Αμερικής, στις 14 Μαΐου και με special guests τη Kehlani & Jaden Smith.

Τόσο η είδηση του νέου υλικού, όσο και η είδηση της περιοδείας φτάνουν στους φανς του καλλιτέχνη μαζί με τη μίνι σειρά ορισμένων επεισοδίων που έβγαλε ο Justin Bieber σε συνεργασία με το YouTube. Η σειρά ονομάζεται ‘Justin Bieber: Seasons’ και είναι ένα ντοκυμαντερ όπου ο Bieber μιλά ανοιχτά και αποκαλύπτει τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη ζωή του, από τις χαρές του γάμου μέχρι τους αγώνες του σε δύσκολες περιόδους, καθώς επιστρέφει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το νέο άλμπουμ του μετά το 2015.

Δείτε το πρώτο επεισόδιο από το ‘Justin Bieber: Seasons’, εδώ:

Ο Justin Bieber κατά την πορεία της καριέρας του έχει συνολικά περισσότερο από 50 δισεκατομμύρια streams και περισσότερο από 60 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ. Το album ‘Purpose’ μόνο που κυκλοφόρησε το 2015 είχε 21 εκατομμύρια πωλήσεις, παγκοσμίως.

Κυκλοφορεί από την Minos EMI, a Universal Music Company