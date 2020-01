Halsey| Δείτε το νέο sexy video clip της για το “You should be sad”

Η πολυπλατινένια και υποψήφια για Grammy Halsey, κυκλοφορεί το νέο της single με τίτλο ‘You Should Be Sad’, από το πολυαναμενόμενό της άλμπουμ ‘Manic’.

Ήδη τα singles ‘Without Me’ & ‘Graveyard’ που έχει κυκλοφορήσει η Halsey από τη νέα της αναμενόμενη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά ‘Manic’, σημειώνουν τεράστια επιτυχία. Συγκεκριμένα η μπαλάντα ‘Without Me’, είναι 6 φορές πλατινένια και κυριάρχησε στα charts των ΗΠΑ, ενώ είναι το τραγούδι με τις περισσότερες ραδιοφωνικές ακροάσεις για το 2019, στην Αμερική.

Ο δίσκος ‘Manic’ θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιανουαρίου και περιγράφει απόλυτα τη τραγουδίστρια, όπως δηλώνει άλλωστε και η ίδια.

Το δυναμικό ‘You Should Be Sad’, κυκλοφορεί μαζί με το music video του σε σκηνοθεσία του Colin Tilley.

Βρείτε και ακούστε το ‘You Should Be Sad’, εδώ:

https://Halsey.lnk.to/YouShouldBeSadGREPR

Το tracklisting του ‘Manic’, είναι:

Ashley clementine Graveyard You should be sad Forever … (is a long time) Dominic’s Interlude I HATE EVERYBODY 3am Without Me Finally // beautiful stranger Alanis’ Interlude killing boys SUGA’s Interlude More Still Learning 929

Κυκλοφορεί από την Minos EMI, a Universal Music Company