41ο River Party | Το River Party επιστρέφει στις μουσικές του ρίζες | Δείτε το πλήρες πρόγραμμα!

Το ανανεωμένο River Party επιστρέφει στις μουσικές του ρίζες και μας καλεί για 41η χρονιά στις όχθες του Αλιάκμονα, στο πανέμορφο Νεστόριο της Καστοριάς, στην καρδιά του καλοκαιριού από 29/7 έως 4/8.

Και φέτος χιλιάδες νέοι από όλη την Ελλάδα θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο River Party σε ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από ποτέ, με πεζοπορία, zumba, yoga και αναρρίχηση να είναι κάποιες από τις δραστηριότητες που θα απολαύσουν μέσα στις πέντε αυτές μέρες! Από το ποτάμι και το γνωστό βράχο-πρόκληση, μέχρι το Tequila αλλά και τον “Παράδεισο” το River Party φέρνει ξανά την απόλυτη γιορτή μέσα στη μαγική φύση και μακριά από ρουτίνα και καθημερινότητα!

Το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ θα είναι γεμάτο με καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το προσωπικό τους στίγμα στην μακρόχρονη ιστορία του αλλά και άλλους που έρχονται για πρώτη φορά. Οι δύο πρώτες μέρες θα ανήκουν σε νέους δημιουργούς που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό κομμάτι και μας καλούν να ανακαλύψουμε καινούριες μουσικές και ακούσματα, ενώ φυσικά δεν θα λείπουν τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής (και όχι μόνο) μουσικής σκηνής! Από τη rock στο hip-hop και από τα έντεχνα στη swing, το φετινό line-up θα μας ξενυχτήσει όλους! Ο Παύλος Παυλίδης και οι B-Movies, ο Γιάννης Αγγελάκας με τους 100oC, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, οι Planet of Zeus, οι Πυξ Λαξ, οι Nightstalker, οι V.I.C. σε μια από τις περιορισμένες εμφανίσεις τους αλλά και οι Κακό Συναπάντημα, οι Chinese Man, οι Locomondo, οι Active Member, ο Ταφ Λάθος και η Μαρίζα Ρίζου, το μοναδικό κορίτσι της παρέας, είναι μερικά από τα ονόματα που θα ανέβουν στις τρεις μουσικές σκηνές που θα στηθούν φέτος στο φεστιβάλ! Παράλληλα, το iscream radio θα εκπέμπει ζωντανά από το tequila stage, μεταδίδοντας τον παλμό του φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα ενώ οι νύχτες δίπλα στο ποτάμι θα κλείνουν με ξεσηκωτικά dj sets!

Η επένδυση στις υποδομές, η προσεκτική επιλογή του line-up, ο σεβασμός στο μυστικιστικό τοπίο του ποταμού, οι τρεις ανανεωμένες σκηνές, οι περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες και οι χαμηλές τιμές είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που κι εσύ δεν πρέπει να χάσεις το 41ο River Party, το μεγαλύτερο και μακροβιότερο μουσικό, κατασκηνωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα!

River Party is back to the roots και το countdown έχει ήδη ξεκινήσει!

#riverparty

#backtotheroots

Rock, hip-hop, έντεχνo, swing, ρεμπέτικο – δείτε το line-up του 41ου River Party με τα πιο δυνατά ονόματα του σήμερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

RIVER STAGE: ΚΑΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ, CHINESE MAN, ACTIVE MEMBER, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

PARADISE STAGE: VANILLA, FOLK ‘N’ ROLL

TEQUILA STAGE: LITTLE KISS RETRO BAND, SOULED OUT, DJ SETS

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

RIVER STAGE: VIC, LOCOMONDO, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

PARADISE STAGE: BAILDSA, ΡΟΔΕΣ UNITED

TEQUILA STAGE: THE BANKSTERS, BLISS, DJ SETS

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

RIVER STAGE: ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΛΒΑΔΟΡ & ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ, PLANET OF ZEUS, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

PARADISE STAGE: ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, PANX ROMANA

TEQUILA STAGE: ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, ΜΠΕΛΑΦΟΝ, DJ SETS

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

RIVER STAGE: NIGHTSTALKER, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

PARADISE STAGE: LEON OF ATHENS, JOEY, ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΙ

TEQUILA STAGE: ΚΟΥΠΕΣ, ΜΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ, DJ SETS

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

RIVER STAGE: ΠΥΞ ΛΑΞ, ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

PARADISE STAGE: FUNDRACAR, ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ

TEQUILA STAGE: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, ΛΑΡΓΚΟ, DJ SETS

Το Tequila Stage θα φιλοξενεί καθημερινά το iscream radio το οποίο θα μεταδίδει ζωντανά από το χώρο του River Party!



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Η ομάδα του φεστιβάλ έχει εξασφαλίσει δρομολόγια από όλη την Ελλάδα για τους επισκέπτες του φεστιβάλ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: axos-travel.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Yoga, Zumba, περίπατος στο βουνό

Για ακόμη μια χρονιά οι δραστηριότητες για τους κατασκηνωτές του River Party υπόσχονται να μας ξεσηκώσουν να εξερευνήσουμε το μυστικιστικό τοπίο αλλά και να γνωριστούμε μεταξύ μας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

Το 41ο River Party φέτος μας καλεί για δύο ακόμη μέρες Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Ιουλίου να ανακαλύψουμε νέους καλλιτέχνες, μουσικές και συγκροτήματα, στο διαγωνιστικό κομμάτι του φεστιβάλ.

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ομάδα του River Party έχει ανανεώσει το χώρο και υποδέχεται το φετινό line-up σε 3 σκηνές: το river stage που όλοι αγαπάμε, το paradise stage και το μεγαλύτερο ως τώρα tequila stage το οποίο μας υποδέχεται στις όχθες του ποταμού!

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

Η Ζούγκλα στην είσοδο του River Party, η εξωτική Χαβάη κάτω από το ποτάμι αλλά και ο απόλυτος Παράδεισος περιμένουν και φέτος τους κατασκηνωτές που θα περάσουν μια βδομάδα μέσα στη φύση, στις όχθες του Αλιάκμονα.

BAT

Σε αυτό το River Party προτεραιότητα μας είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον και βοηθός μας στην προσπάθεια θα είναι το Vype, το νέο ηλεκτρονικό τσιγάρο με προγεμισμένα pods, το οποίο μας απαλλάσσει από τα πεταμένα αποτσίγαρα, τις στάχτες και τους κινδύνους του παραδοσιακού τσιγάρου. Let’s ”Feel the Vype” λοιπόν, στο ειδικά διαμορφωμένο charging lounge του Vype, για να γεμίσουμε τις μπαταρίες σου και να αγοράσουμε τα προϊόντα που θα μας φέρουν την αλλαγή που περιμέναμε! Στο site της Νobacco μπορείς να μάθεις όσα χρειάζεται να ξέρεις για το Vype.

INFO

41ο RIVER PARTY

29/7 – 4/8

Νεστόριο, Καστοριά

Τιμές εισιτηρίων:

Ημερήσια εισιτήρια από 5€

7ήμερα εισιτήρια από 60€

Προπώληση:

viva.gr

Πληροφορίες για μεταφορά προς και από το χώρο του φεστιβάλ:

axos-travel.gr