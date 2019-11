Το νέο international single της Tamta έρχεται| Πώς θα τιτλοφορείται;

Το νέο international single της Tamta είναι γεγονός!

Η Tamta, το πιο φωτεινό αστέρι της ελληνικής ποπ σκηνής, επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο διεθνές single «Sex With Your Ex».

Μετά την μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία του «Replay» αλλά και της συνεργασίας της με τον SNIK «Senorita», τραγούδια τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 30.000.000 streams σε YouTube και Spotify, το νέο international release της Tamta «Sex With Your Ex» είναι εδώ και αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου από τη Minos EMI, a Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα αλλά και στο YouTube παράλληλα με το official music video σε σκηνοθεσία της Renata Raksha.

Tamta

«Sex With Your Ex»

Written by: Roel Henricus Rats, Marcia Thadea Angele Sondeijker, Ben Cassorla & Alexandra Veltri