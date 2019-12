Τα τραγούδια, οι καλλιτέχνες και τα albums που λατρέψαμε αυτή τη δεκαετία σύμφωνα με το Spotify!

Μιας και η δεκαετία φτάνει στο τέλος της, το Spotify δημοσιεύει λίγο πριν το τέλος του 2019 τις λίστες με τους κορυφαίους καλλιτέχνες, τα πιο αγαπημένα albums αλλά και τα πιο καθηλωτικά τραγούδια των προηγούμενων δέκα ετών.

Ο Drake είναι ο most-streamed καλλιτέχνης της δεκαετίας με 28 δισεκατομμύρια streams, ενώ ο Ed Sheeran έχει στο ενεργητικό του το πιο streamed τραγούδι των προηγούμενων δέκα ετών που δεν είναι άλλο από το “Shape Of You” με 2.3 δισεκκατομύρια streams.

Ο Ed Sheeran, ο Post Malone, η Ariana Grande και ο Eminem κλείνουν το Top5 των most-streamed καλλιτεχνών, ενώ η Ariana Grande, η Rihanna, η Taylor Swift, η Sia και η Beyonce ήταν οι most-streamed γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Δείτε την πλήρη λίστα παρακάτω:

Spotify Wrapped Top Lists:

Most Streamed Artists of the Decade (Global)

Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Ariana Grande

Eminem

Most Streamed Female Artists of the Decade (Global)

Ariana Grande

Rihanna

Taylor Swift

Sia

Beyoncé

Most Streamed Tracks of the Decade (Global)

“Shape of You” – Ed Sheeran

“One Dance” – Drake, Kyla, WizKid

“rockstar (feat. 21 Savage)” – 21 Savage, Post Malone

“Closer” – Halsey, The Chainsmokers

“Thinking out Loud” – Ed Sheeran