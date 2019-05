Τάμτα: Το πρώτο μήνυμα μετά τη Eurovision

Μετά τη συμμετοχή της στη φετινό Eurovision με την Κύπρο και το Replay, όπου τερμάτισε στην 15η θέση, η Τάμτα επέστρεψε, το βράδυ της Δευτέρας, στην Αθήνα και θέλησε να γράψει το πρώτο της μήνυμα με ανάρτηση στο Instagram.

Δείτε τι έγραψε:

«Δεν φτάνουν τα λόγια να σας ευχαριστήσω για όλη την αγάπη και την υποστήριξή σας. Είμαι ευγνώμων για όσα μου έχετε χαρίσει και προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ και η υπέροχη ομάδα μου κάναμε το καλύτερο δυνατό για να σας κάνουμε περήφανους.

Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία ζωής και έχω επιστρέψει γεμάτη χαρά, αγάπη, δύναμη και υπερηφάνεια! Θέλω να ξέρετε πως δεν στεναχωρήθηκα καμία στιγμή του υπέροχου αυτού ταξιδιού. Η απόφασή μου να εκπροσωπήσω την Κύπρο μας ήτανε απόλυτα συνειδητοποιημένη και ήμουν σε όλα τα επίπεδα έτοιμη για το κάθε ενδεχόμενο. Χάρηκα την κάθε στιγμή με την καρδιά μου και ελπίζω να φάνηκε. Θέλω μέσα απ’ την καρδιά μου να ευχαριστήσω την Κύπρο και την υπέροχη ομάδα του @Rik – @Cybc_eurovision της αποστολής για την εμπιστοσύνη που δείξανε στο πρόσωπό μου@mmaratheftis @ [email protected] @andreasana Σας ευχαριστώ Μέσα απ’ την καρδιά μου.

Δύο εταιρείες μου @[email protected]_matsa @kikitsolka και @ErodiosLive και ιδιαίτερα τον χρόνια συνεργάτη Και φίλο μου @koutsaftakisg που με στηρίζουνε όλα αυτά τα χρόνια.Τους συνεργάτες μου που επιτελούνται την εμφάνιση μου @alexkatsaiti (styling), @TomZois(hair) και @AngelaPerdikomati (make up) για την αγάπη και την σκληρή δουλειά. You are my family. @[email protected] για την δημιουργικότητα και την Ταλαιπωρία.Την σουηδική μου ομάδα επάνω στην σκηνή My lions

@nikalexanders @laminalexander @kennylantz @hallobenji B. Vocals @iambonn … Στην υπέροχη @sachajeanbaptiste @jeanbaptistegroup και @alexpmusicπου έκαναν με τους συνεργάτες τους αυτό το ταξίδι ακόμα πιο όμορφο. Την Αγαπημένη @chalijennings Που Ήταν δίπλα μου Και αντιμετωπίσαμε μαζί τον τραυματισμό μου με μεγάλη υπομονή, επιμονή Και δουλειά.

@yiannispr Την ηρωίδα κόρη μου και την πιο δυνατή γυναίκα του κόσμου τη μαμά μου. Αν ξεχνάω κανέναν με συγχωρείται. Για ακόμη μία φορά όμως ευχαριστώ όλους εσάς που μου δείχνετε την αγάπη σας καθημερινά με τον πιο όμορφο τρόπο.. Love you all on», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση της, η Τάμτα.