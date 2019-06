Ο νέος δίσκος των Locomondo είναι γεγονός!

Οι Locomondo μετά από δεκαέξι χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και την πρόσφατη επιτυχία του «80’s», καθώς και την συνεργασία με τον Tonino Carotone “La Mulata” ετοιμάζουν διπλό δισκογραφικό χτύπημα σε Ελλάδα και Γερμανία!

Εντός του μήνα θα κυκλοφορήσει το νέο album τους στην Ελλάδα με τίτλο “Star” από το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου, ενώ ταυτόχρονα στη Γερμανία θα κυκλοφορήσει το album “Radio”.

Ο δίσκος “Star” θα περιλαμβάνει 13 κομμάτια:

1.Radio

2.Ο πειρατής

3.Sodade

4.Καΐκι μου Άη Νικόλα

5.Χτες το βράδυ στο όνειρο μου

6.Leaving all the world behind

7.Star

8.Μαύρο νερό

9.99 Ballonia

10.Αυτό είναι το νησί μας

11.Take Warning

12.Nyiragongo

13.Δε θέλω να πάω σπίτι ακόμα

Σε αυτό τον δίσκο η αύρα του Αιγαίου συναντάει τους ρυθμούς της Καραϊβικής!

Ενώ συνυπάρχουν αρμονικά και 3 αγγλόφωνα κομμάτια.

–>Leaving All The World Behind –>Nyiragongo –>Take Warning

Οι Locomondo, που ποτέ δεν έκρυψαν το θαυμασμό και την αγάπη τους για τους καλλιτέχνες του ρεμπέτικου, ερμηνεύουν το γνωστό κομμάτι «Καΐκι μου Άη Νικόλα» του μεγάλου Βασίλη Τσιτσάνη με το δικό τους τρόπο.

Ο δίσκος συμπεριλαμβάνει το ήδη γνωστό “Κομμωτήριο” υπό τον τίτλο «Star». Ένα μικρό κορίτσι ονειρεύεται στο κομμωτήριο της μητέρας της κάποια μέρα να γίνει μεγάλη στάρ.

Τέλος, το κομμάτι «Radio», που συμπεριλαμβάνεται και στον Γερμανικό δίσκο, είναι αφιερωμένο σε όλους τους συναδέλφους μουσικούς, τραγουδοποιούς αλλά και όλες τις μπάντες που σε μια δύσκολη εποχή παλεύουν να εκφραστούν και να ακουστούν.