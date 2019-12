Οι Μουσικές Ιστορίες του Στέφανου Κορκολή & της Σοφίας Μανουσάκη στις Γραμμές από 14/12!

Η είδηση διαδόθηκε με ταχύτητα φωτός και οι πρόσφατες sold out παραστάσεις τους έγιναν talk of the town.

Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη συνεχίζουν την άκρως επιτυχημένη πορεία τους και οι Μουσικές τους Ιστορίες βρίσκουν την ιδανική στέγη στις Γραμμές από το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, για τα Σάββατα του Δεκεμβρίου και τις ημέρες των εορτών.

Ένας σπουδαίος συνθέτης, ένα είδωλο που λατρεύτηκε με πάθος, ένας διεθνούς φήμης καλλιτέχνης με παγκόσμια καταξίωση, ο Στέφανος Κορκολής δημιουργεί μια συναρπαστική παράσταση με τραγούδια και μελωδίες που έχουμε αγαπήσει.

Με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη που μας μαγεύει από το πρώτο λεπτό με το μοναδικό συνδυασμό ερμηνείας, παρουσίας, ήθους και ευγένειας, μας αφηγούνται με νότες τη μουσική του διαδρομή.

Η αυλαία πέφτει, τα όρια χάνονται, σκηνή και πλατεία γίνονται ένα και με ένα μαγικό τρόπο καλλιτέχνες και ακροατήριο ενώνονται σε μια τεράστια ζεστή αγκαλιά και συνθέτουν μια παράσταση που λειτουργεί σαν βάλσαμο για την ψυχή.

Η διαδρομή ξεκινά με την «κλασσική» μουσική ιστορία του Στέφανου, περνά στις τεράστιες επιτυχίες του που έχουν αφήσει εποχή, σε τραγούδια σπουδαίων τραγουδοποιών που έχει ενορχηστρώσει, σε τραγούδια που έχει γράψει για άλλους ερμηνευτές-και καταφέρνει να μας εκπλήξει ερμηνεύοντας τα!-, προσεγγίζει τραγούδια που έχει αγαπήσει αληθινά και ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί με τους «φίλους»(όπως συνηθίζει να αποκαλεί τον κόσμο που τον τιμά με την παρουσία του) και τέλος μεγάλων δημιουργών που σηματοδοτούν τη μουσική ιστορία της ίδιας της Ελλάδας μας.

Κάπως έτσι, σε ένα πρόγραμμα θα συναντηθούν ο Γιάννης Σπανός με το Μάνο Λοϊζο, ο Μίκης Θεοδωράκης με το Θάνο Μικρούτσικο, ο Μάνος Χατζιδάκης με το Σταύρο Ξαρχάκο.

“Σκόνη και θρύψαλα”, “Δεν είσαι εδώ”, “Στους πέντε ανέμους” “Ο άγγελός μου”, “Κάθε φορά που με κοιτάζεις”, “Σ’ έχω ερωτευτεί”, “Λατέρνα”, “Εκατό φορές κομμάτια”, “Θες”, “Σβήσε το φεγγάρι”, “Κάποιες φορές”…

Όλα μουσικά «παιδιά» του Στέφανου που το καθένα κρύβει και μια μουσική ιστορία που συναρπάζει και που θα μοιραστεί μαζί μας.

Όλα ενώνονται σε ένα πρόγραμμα με έντονο το αυτοσχεδιαστικό στοιχείο, τη διάδραση, τις απρόσμενες μουσικές εναλλαγές, το κέφι, την ψυχαγωγία και με σκοπό, πάνω από όλα, ακροατές και μουσικοί να γίνουν ένα!

Συντελεστές

Σοφία Μανουσάκη: τραγούδι

Βασίλης Δεφίγγος: σαξόφωνο, φλάουτο, κρουστά, πλήκτρα

Ρόλη Γιαμοπούλου: τύμπανα, κρουστά, τραγούδι

Σπύρος Γεωργαντάς: κιθάρες, τραγούδι

Βίκτωρ Κουλουμπής: μπάσο

Στέφανος Κορκολής: πιάνο, ενορχηστρώσεις, διασκευές, τραγούδι

«γραμμές»

Κωνσταντινουπόλεως 111, Κεραμεικός

Τηλ. Κρατήσεων: 2103477058 – 6945106604

Ημέρες παραστάσεων: 14,21,24,25,28, 31/12 και 4/1/2020

Προπώληση: viva.gr