Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» βρέθηκε η Κόνι Μεταξά το πρωί της Τρίτης και παραχώρησε μία συνέντευξη στην οποία μίλησε για όλα!

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός διανύει μια δημιουργική περίοδο στη ζωή της, αφού από τη μία ετοιμάζεται για το «Just the 2 of us» και δηλώνει ενθουσιασμένη ενώ από την άλλη ζει έναν μεγάλο έρωτα.

Παράλληλα, αποκάλυψε την επιθυμία της να παίξει σε σειρά του Netflix.

Δείτε όλη τη συνέντευξη: