Μετά από τρεις επιτυχημένους μήνες, ο Θανάσης Βασιλάκος αποχαιρετά το κοινό της Πάτρας!

Οι εμφανίσεις του στο Romeo plus ήταν sold out και το κοινό αγκάλιασε τον λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος κάθε Παρασκευή και Σάββατο έδινε τον καλύτερο του εαυτό on stage και το κέφι «χτυπούσε» κόκκινο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

Ο Θανάσης Βασιλάκος ήδη βρίσκεται στο στούντιο όπου ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις, αφού ως ανήσυχο πνεύμα δεν ησυχάζει πότε.