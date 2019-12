Η Lana Del Rey είναι ο καλλιτέχνης με την μεγαλύτερη επιρροή στην ποπ μουσική, σύμφωνα με την Taylor Swift!

“Το album ‘Norman Fucking Rockwell!’, είναι σαν μία συλλογή greatest hits. Αυτό το άλμπουμ με τα τραγούδια “Venice Bitch”, “Mariners Apartment Complex” & “hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it’’, κάνουν τη Lana Del Rey να μοιάζει με βραβευμένη ποιήτρια σε έναν σφυρηλατημένο κόσμο.’’ -αναφέρει χαρακτηριστικά η Amy Phillips στο Pitchfork

“Έχω παρακολουθήσει ως έναν από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες της δεκαετίας τη Lana Del Rey, που κατά τη γνώμη μου είναι η καλλιτέχνιδα με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ποπ μουσική. Οι φωνητικές της ικανότητες, οι στίχοι της, η αισθαντικότητα της φωνής της και με το φετινό της άλμπουμ να είναι υποψήφιο στα βραβεία Grammy ως ‘Άλμπουμ Της Χρονιάς’, αποδεικνύουν το γεγονός ότι η Lana κάνει τέχνη και συνεχίζει να μας εμπνέει με δημιουργικότητα!”- αναφέρει η Taylor Swift στην ομιλία της κατά τη βράβευσή της ως ‘Γυναίκα της Δεκαετίας’ από το Billboard.

Tο album ‘Norman Fucking Rockwell!’ γενικότερα, έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές:

#1 on Pitchfork’s Best Albums of 2019

#1 on The Washington Post’s Best Music of 2019

#1 on UPROXX’s Best Albums of 2019

#1 on Stereogum’s 50 Best Albums of 2019

#2 on Los Angeles Times Best Albums of 2019

#3 on Rolling Stone’s 50 Best Albums of 2019

#4 on TIME’s Top 10 Albums of 2019

#6 on Billboard’s 50 Best Albums of 2019

