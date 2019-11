Η Πέγκυ Ζήνα έρχεται στην Νύχτα στον Ρυθμό 94.9!

Έφτασε η 23η «ΝΥΧΤΑ» στον Ρυθμό 949 στις 27 Νοεμβρίου!!

Η Πέγκυ Ζήνα, αγαπημένη ερμηνεύτρια όλων, μας έχει χαρίσει αμέτρητες επιτυχίες και αξέχαστες ερμηνείες στην καριέρα της!

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου η Ράνια Κωστάκη υποδέχεται την Πέγκυ Ζήνα σε μια ΝΥΧΤΑ που θα μας θυμίσει «τα παλιά»!

Στις 21.30 ακριβώς FACEBOOK LIVE SHOW στην επίσημη σελίδα του Ρυθμού 94.9

