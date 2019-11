Ζευγάρι στη ζωή… ζευγάρι & στο «Just The 2 Of Us»| Ποιοι είναι;

Ο νέος κύκλος του Just The 2 Of Us ετοιμάζεται στο OPEN και ο υπεύθυνοι του σταθμού αναζητούν τόσο τους τραγουδιστές, όσο και τους celebrities – διαγωνιζόμενους που θα στελεχώσουν το cast.

Οι κρούσεις στους πολυσυζητημένους Λένα Ζευγαρά, SinBoy και SNIK δεν έπιασαν τόπο καθώς οι καλλιτέχνες αρνήθηκαν να συμμετέχουν στο show, αν και πολύ ενδιαφέρον θα είχε να τους δούμε εκεί… κι έτσι τώρα, το κανάλι κινείται προς άλλες κατευθύνσεις.

Όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Πουλόπουλος στην εκπομπή «Στην Φωλιά των Κου Κου» του Star, ένα νιόπαντρο ζευγάρι που πρόσφατα απέκτησε και το πρώτο του παιδί συμφώνησε με το σταθμό και θα είναι στο Just The 2 Of Us. Πρόκειται φυσικά για την τραγουδίστρια Ελένη Χατζίδου και τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς ο Ετεοκλής δεν έχει ποτέ ασχοληθεί με το τραγούδι κι αναμένουμε να δούμε πως θα τα πάει!