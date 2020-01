Ζερό – Ταραξίας | Νέα κόντρα στη showbiz! Τι συμβαίνει με τους δυο ράπερ;

Μια νέα κόντρα κάνει την εμφάνισή της στον χώρο της showbiz.

Αυτή την φορά, πρωταγωνιστές είναι ο Ζερό που όλοι έχουμε γνωρίσει μέσα από το συγκρότημα Vegas και ο Ταραξίας.

Οι δυο τους αναμένεται να λύσουν τις «διαφορές» με ένα battle στο stage του Nuba Club στο Γκάζι.

Ο Ζερό και ο Ταραξίας από την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου παρουσιάζουν ένα διαφορετικό live με τίτλο «Welcome to the jungle» όπου ο ένας προκαλεί τον άλλον σε μια μονομαχία με … τραγούδια.

Από αυτή την Παρασκευή θα μάθουμε ποιος είναι ο «King» αυτής της πρωτόγνωρης εμπειρίας για τα δεδομένα της αθηναϊκής νυχτερινής διασκέδασης.

Ένα Battle, μια μάχη, ανάμεσα σε Ταραξία και Monsieur Zeraw που θα είναι πλαισιωμένοι απ’ τους καλύτερους χορευτές της αφροποπ και λάτιν ποπ σκηνής υπό τις μουσικές του DJ Airth του συγκροτήματος Vegas, με την υποστήριξη του «Anasa».