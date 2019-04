Ελένη Χατζίδου: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της αλα Beyonce και μαζί το νέο τραγούδι της

View this post on Instagram

Δυο πράγματα μπορεί να καταλάβει κάποιος κοιτώντας αυτή τη φωτό κ ανοίγοντας κ τον ηχο: Πρώτον ότι σήμερα κυκλοφορεί από τη @spicymusic_official το νέο μου single με τίτλο «Η μικρή Ελενη»κ δεύτερον ότι μέσα στην κοιλίτσα μου έχω σίγουρα κάτι μικρούλι αλλά δεν ξέρω αν είναι μικρή η μικρός😛🤰🏽 Νομίζω ότι δε Θα μπορουσα να σκεφτώ να κάνω κάτι καλύτερο! Ειμαι τόσο χαρούμενη που σας ανακοινώνω την εγκυμοσύνη μου! Κάπως έτσι ήθελα να το μάθετε!Να σας το πω εγώ μέσα από ένα τραγούδι κ ένα εξώφυλλο! Ο @kiriakosgalinos ,ο δημιουργός του τραγουδιού,μου το έστειλε κ το άκουσα πριν μάθω ότι είμαι έγκυος κ τελικά ταίριαξε τόσο πολύ μ αυτή τη συγκυρία! Οποτε πέρα από Συνθέτης κ Στιχουργός είναι μάλλον κ μάντης😂 4 στίχοι από παιδικά τραγούδακια στο ρεφραιν ενος σημερινού τραγουδιού κ να το δώσει σε μένα,ε, δεν είναι τυχαίο😉 Καλή ακρόαση! (ολόκληρο το τραγούδι θα το βρείτε στο link που υπάρχει στο βιογραφικό μου και φυσικά στο #youtube στο καναλι της @spicymusic_official !❤️❤️❤️🥰 Styling @barbounaxxx Μαλλια @konstantinosp_8 Photographer @panosgi #specialthanks @prince_erotokritos Ο σχεδιασμός του εξωφύλλου έγινε από τη @blissprojects @arisalev η ηχογράφηση στο track factory κ η ενορχήστρωση από τον @panayiotisbrakoulias ❤️ #xatzidou #imikrieleni #elenixatzidou #newsingle #greeksinger #spicy @mr_and_mrse