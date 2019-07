Βιογραφία | Selena Gomez

Η Σελίνα Μαρί Γκόμεζ (Selena Marie Gomez, 22 Ιουλίου 1992) είναι Αμερικανίδα ηθοποιός & τραγουδίστρια. Έγινε γνωστή παγκοσμίως μέσα από την σειρά «Οι Μάγοι του Γουέβερλυ» με τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως Άλεξ Ρούσο ενώ έχει παίξει και σε πολλές ταινίες, όπως «Another Cinderella Story» (2008), «Ramona & Beezus» (2010), «Spring Breakers» (2012) και άλλες, ενώ έχει δανείσει και τη φωνή της στη ταινία κινουμένων σχεδίων «Hotel Transylvania».

Το 2009, κυκλοφόρησε το πρώτο της μουσικό άλμπουμ (μαζί με το συγκρότημα The Scene), με τίτλο «Kiss & Tell» ενώ ένα χρόνο νωρίτερα είχε ξεκινήσει να τραγουδάει επαγγελματικά. Έχει ερμηνεύσει τα τραγούδια τίτλων των σειρών της Disney, «Οι Μάγοι του Γουέβερλυ» (2007) και «Shake It Up» (2010) αλλά και της ταινίας «Another Cinderella Story» (2008).

Παρ’ όλη την επιτυχία της με τους The Scene και τη δισκογραφική εταιρία Hollywood Records, το 2013 αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Interscope Records και κυκλοφορώντας το άλμπουμ «Stars Dance». Το πρώτο της σόλο κομμάτι είχε τίτλο «Slow Down» και έγινε παγκόσμια επιτυχία.

Όσον αφορά το φιλανθρωπικό της έργο, έχει συνεργαστεί με την UNICEF και μάλιστα τον Αύγουστο του 2009 έγινε η νεότερη ηλιακά πρέσβειρα, σε ηλικία 17 ετών.

Το 2018, κυκλοφόρησε το κομμάτι «Back To You», το οποίο έπαιξε στη σειρά 13 Reasons Why, στην οποία η ίδια είναι και εκτελεστική παραγωγός.

Πρώτα Χρόνια

Γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1992, στο Γκραντ Πρέρι του Τέξας από την πρώην ηθοποιό Μάντι Τίφι (το γένος Κόρνετ) και τον στιχουργό Ρικάρντο Τζόελ Γκόμεζ. Ο πατέρας της κατάγεται από το Μεξικό ενώ η μητέρα της έχει ιταλικές ρίζες. Πήρε το όνομα της από την τραγουδίστρια Σελίνα, η οποία άρεσε πολύ στην μητέρα της.Το 1997, οι γονείς της χώρισαν και έτσι εγκαταστάθηκε με τη μητέρα της στο Λος Άντζελες (ωστόσο συχνά επισκέπτονταν τον πατέρα και τους συγγενείς της στο Τέξας).

Υποκριτική καριέρα

2002-2006: Ο Μπάρνυ και τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα

Ξεκίνησε την υποκριτική της καριέρα το 2002, παίζοντας το ρόλο της Γιάννα στην σειρά Barney and Friends. Αργότερα είχε μικρότερους ρόλους στην ταινία Spy Kids 3-D: Game Over και στην τηλεοπτική ταινία Walker, Texas Ranger: Trial By Fire. Επίσης, πρωταγωνίστησε στην τηλεταινία Brain Zapped.

Το 2004, ανακαλύφθηκε από τo Disney Channel, το οποίο αναζητούσε τότε παιδιά ηθοποιούς στην Αμερική.Έκανε μια έκτακτη εμφάνιση στην τηλεοπτική σειρά The Suite Life of Zack & Cody και έκανε μια έκτακτη εμφάνιση -που αργότερα έγινε επαναλαμβανόμενος ρόλος- στη σειρά Hannah Montana για τρεις χρονιές. Προηγουμένως είχε γυρίσει δύο διαφορετικές πιλοτικές σειρές οι οποίες αντικαταστάθηκαν από δύο σειρές της Disney.

2007-2009: Οι Μάγοι του Γουέβερλυ και το θεατρικό της ξεκίνημα

Στις αρχές του 2007, πέρασε από οντισιόν για την τηλεοπτική σειρά Wizards of Waverly Place του Disney Channel, για τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα της σειράς. H σειρά έκανε πρεμιέρα σε κοινό 5,9 εκατομμυρίων ατόμων και είχε μεγάλη επιτυχία. Πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία ξεκίνησαν να αναφέρουν την Γκόμεζ ως την επόμενη Μάιλι Σάιρους αναφερόμενα και σε διαμάχες και «βεντέτες» ανάμεσα τους. Εκείνη διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε διαμάχη και ότι ήταν κολακευμένη από την σύγκριση, λέγοντας:

Είναι λίγο υπερβολικό, αλλά πιστεύω πραγματικά, ότι, είναι φιλοφρόνηση. Αυτή είναι εξαιρετικά επιτυχημένη, και εγώ νομίζω ότι είναι μια υπέροχη ερμηνεύτρια…. Έτσι, η σύγκρισή μου με εκείνη, με κολακεύει πάρα πολύ.

Το 2008, εμφανίστηκε στην ταινία Another Cinderella Story, δίπλα στον Ντρου Σίλλυ. Επίσης, είχε ένα μικρό ρόλο δανείζοντας τη φωνή σε μια από τις 96 κόρες του δημάρχου στην ταινία Horton Hears a Who!, η οποία κυκλοφόρησε το Μάρτιο του ίδιου χρόνου. Τον Απρίλιο, η δημοσιογράφος Λέισι Ρόουζ, του περιοδικού Forbes, την κατέταξε πέμπτη στη λίστα με τα 8 παιδιά που πρέπει να παρακολουθήσεις, περιγράφοντάς την ως «μια πολυτάλαντη έφηβη».

Το Φεβρουάριο του 2009, υπογράφει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Ramona and Beezus, μια προσαρμογή ταινιών της σειράς παιδικών μυθιστορημάτων της Μπέβερλι Κλίρι. Η Γκόμεζ δήλωσε ότι δεν αισθάνθηκε καθόλου πίεση στο να παίρνει περισσότερους ενήλικους ρόλους:

Νομίζω ότι, έχω πλήρη επίγνωση του κοινού μου και εξακολουθώ να είμαι απλά ένα παιδί. Δεν θα έκανα ένα ρόλο που δε νιώθω άνετα να κάνω ή που το κοινό μου δεν θα ένιωθε άνετα να δει.

Τον Ιούνιο του 2009, έκανε μια έκτακτη εμφάνιση σε ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς του Disney Channel, Sonny with a Chance ενώ τον ίδιο μήνα, πρωταγωνίστησε δίπλα στη Ντέμι Λοβάτο στη (σχεδιασμένη για τηλεόραση) ταινία του Disney Channel, Princess Protection Program. Η τηλεοπτική σειρά είχε 8,5 εκατομμύρια τηλεθεατές και είναι η τρίτη πιο διάσημη ταινία του καναλιού. Ένα μήνα αργότερα, η Γκόμεζ, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στην σειρά Wizards of Waverly Place εμφανίστηκαν σε ένα επεισόδιο με τους πρωταγωνιστές από τις άλλες σειρές του Disney Channel, τη σειρά Hannah Montana και τη σειρά The Suite Life on Deck, με τίτλο Wizards on Deck with Hannah Montana.

Στις 28 Αυγούστου, 2 μήνες μετά την εμφάνιση της στην ταινία Princess Protection Program, η Γκόμεζ πρωταγωνίστησε στην ταινία Wizards of Waverly Place: The Movie, η οποία ήταν βασισμένη στη σειρά και είχε γυριστεί, με μοναδικό σκοπό την προβολή της στην τηλεόραση. Η ταινία έκανε πρεμιέρα σε κοινό 11,4 εκατομμυρίων τηλεθεατών, όντας η νούμερο ένα τηλεοπτική σειρά του 2009 και δεύτερη πιο προβεβλημένη πρεμιέρα ταινίας του Disney Channel μετά το High School Musical 2. Tο Σεπτέμβριο του 2009, η ταινία Wizards of Waverly Place κέρδισε το βραβείο Outstanding Children’s Program (ελλ.:Το πιο σημαντικό παιδικό πρόγραμμα), στα 61α βραβεία Έμμυ. To 2010, η προσαρμοσμένη ταινία κέρδισε το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο Έμμυ ως το «πιο σημαντικό παιδικό πρόγραμμα», στα 62α βραβεία Έμμυ.

2010-μέχρι σήμερα: Κινηματογράφος

Η πρώτη θεατρική ταινία της Γκόμεζ Ramona & Beezus (ελλ.:Η Ραμόνα και η αδερφή της) έκανε πρεμιέρα στις 23 Ιουλίου του 2010 και απέσπασε θετικές κριτικές. Το Μάρτιο του 2010, το περιοδικό Variety ανέφερε ότι, η Γκόμεζ επιλέχθηκε να πρωταγωνιστήσει στην ταινία Monte Carlo (ελλ.:Μόντε Κάρλο), δίπλα στην Λέιτο Μίστερ και στην Κέιτι Κάσσιντυ. Στην ταινία, η Γκόμεζ έπαιξε το ρόλο της Γκρέις. Για να προετοιμαστεί για το ρόλο, η Γκόμεζ έμαθε να παίζει πόλο και επίσης έκανε δύο εβδομάδες φωνητικής εκπαίδευσης για να μάθει δύο διαφορετικές βρετανικές προφορές. Τον ίδιο χρόνο η Γκόμεζ επιβεβαίωσε ότι, η τέταρτη χρονιά της επιτυχημένης σειράς του Disney Channel,Wizards of Waverly Place, θα ήταν η τελευταία.

Το Ιανουάριο του 2012, το Deadline.com ανέφερε ότι η Γκόμεζ και η εταιρεία παραγωγής της είχαν αποκτήσει τα δικαιώματα του μυθιστορήματος The Sky is Everywhere του Τζέντι Νέλσον. Τον ίδιο μήνα, το TV Guide ανέφερε ότι η Γκόμεζ θα έκανε μια έκτακτη εμφάνιση στην ταινία The Muppets. Η Γκόμεζ συμπαρουσίασε στις 19 Ιουνίου του 2011 τα βραβεία MuchMusic Video. Επίσης, παρουσίασε τα βραβεία MTV EMAs, στις 6 Νοεμβρίου του 2011, στο Μπέλφαστ, της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου τραγούδησε το νέο τραγούδι του συγκροτήματος της, Hit the lights. Στα τέλη του 2011, αναφέρθηκε ότι η Γκόμεζ ήταν σε διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει σε δύο επερχόμενες ταινίες. Το Deadline.com ανακοίνωσε ότι η Γκόμεζ θα συμμετείχε στην κωμωδία, Hot Mess. Στις αρχές Νοεμβρίου, το Variety, ανέφερε ότι, η Αμερικανίδα ηθοποιός Γκόμεζ ήταν σε διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία, Spring Breakers, δίπλα στους Τζέιμς Φράνκο και Βανέσα Χάτζενς. H Γκόμεζ επιβεβαίωσε στο MTV ότι είχε υπογράψει και ότι, η παραγωγή θα ξεκινούσε στις αρχές του 2012.

Aπό τον Αύγουστο του 2012, έχει συμμετάσχει σε επτά ταινίες, όπου στις έξι από αυτές έχει κύριο ρόλο. Το Φεβρουάριο του 2012 , ανακοινώθηκε ότι η Γκόμεζ θα αντικαθιστούσε την Μάιλι Σάιρους στην κωμωδία κινουμένων σχεδίων Hotel Transylvania , δανείζοντας τη φωνή της στην τη Μάβις, την κόρη του Κόμη Δράκουλα, στον οποίο τη φωνή του δάνειζε ο Άνταμ Σάντλερ. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 37ο ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και πρόκειται να κυκλοφορήσει21 Σεπτεμβρίου του 2012. Η Γκόμεζ αναμένεται να εμφανισθεί στην ταινία Spring Breakers. Η ταινία γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Χάρμονυ Κόριν. Η πρώτη και επίσημη παρουσίασή της έχει προγραμματιστεί για το 69ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στην άνοιξη του 2013. Η Γκόμεζ θα πρωταγωνιστήσει ως Χάνα Μπέικερ, στην -προσαρμοσμένη για ταινία- νουβέλα επιστημονικής φαντασίας, 13 Reasons Why. Η νουβέλα γράφτηκε από τον Τζέι Άσερ. Θα παίξει επίσης τον κύριο ρόλο στη ταινία Hot Mess, μια κωμωδία σκηνοθετημένη από τον Ντέιβ Μέγιερς. Στις 7 Απριλίου, η Γκόμεζ δημοσίευσε ένα βίντεο για τους θαυμαστές της, όπου αποκάλυψε ότι θα γυρίσει μια νέα ταινία , The Geteway, στη Βουλγαρία. Η ταινία ολοκληρώθηκε το Μάιο. H πρεμιέρα της είναι προγραμματισμένη για την 1η Δεκεμβρίου του 2013. Η Γκόμεζ θα κάνει μια έκτακτη εμφάνιση στο επερχόμενο θρίλερ Aftershock, στη Χιλή, δίπλα στον Έλι Ρoθ. H ταινία θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο 37ο ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.H Γκόμεζ εξετάστηκε για το ρόλο της Μπεθ Μάικλς στην προσαρμογή της νουβέλας της Τζέσικας Μπέντιγκερ The Seven Rays (Οι Επτά Ακτίνες) και εξετάστηκε για το ρόλο της Κάρι στο ριμέικ της ταινίας τρόμου του 1976 Carrie, παρόλο που δεν πέρασε ποτέ από οντισιόν. Ο ρόλος τελικά δόθηκε στη Χλόη Γκρέις Μόρετζ. Επίσης, η Γκόμεζ θα πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Ρικ Μπρόουντι, While I’m Dead….Feed the Dog. Η ταινία θα ονομάζεται Feed the Dog και θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στους Ντάιλαν ΜακΝτέρμοντ και Νατ Γούλφ. Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο Τιμ Γκάρικ. Η Γκόμεζ θα υποδυθεί ξανά τον ρόλο της ως Άλεξ Ρούσσο σε ένα ειδικό επεισόδιο με τίτλο The Wizards Return: Alex vs. Alex ( Η επιστροφή των μάγων : Άλεξ εναντίον Άλεξ), η παραγωγή του οποίου ξεκίνησε 22 Οκτωβρίου 2012 και τα γυρίσματα τελείωσαν 10 Νοεμβρίου 2012. Θα μεταδοθεί από το Disney Channel στις αρχές του 2013.

Το 2014 μια νέα ταινία με πρωταγωνίστρια την Γκόμεζ βγήκε σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών . Ο τίτλος της ήταν “Behaving Badly” και αποτελεί μεταφορά της αυτοβιογραφικής νουβέλας του Ric Bowde με τίτλο “While I`m Dead, Feed The Dog”. Επίσης το ίδιο έτος βγαίνει η ταινία Rudderless στην οποία καθήλωσε το κοινό με τις φωνητικές της ικανότητες στο soundtrack της ταινίας με τίτλο ‘Hold On’ μαζί με τον Ben Kweller. To 2015 βγαίνει στις αίθουσες η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων ‘Ξενοδοχείο για Τέρατα 2’ στην οποία έδωσε τη φωνή της στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μουσική καριέρα

2008-2009: Σόλο καριέρα

Η Γκόμεζ ηχογράφησε τέσσερα τραγούδια, ένα από τα οποία ήταν η μουσική της σειράς Wizards of Waverly Place και ένα μόνο σινγκλ (Magic) από το άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε. Το 2008, η Γκόμεζ ηχογράφησε μια διασκευή του τραγουδιού Cruella de Vil – το οποίο περιλαμβάνει μουσικό βίντεο – για το άλμπουμ DisneyMania 6. Η Γκόμεζ επίσης ηχογράφησε το Fly to Your Heart το 2008, για την ταινία κινουμένων σχεδίων Tinker Bell. Τον Ιούλιο του 2008, πριν τα 16α γενέθλια της υπέγραψε συμβόλαιο με τη Hollywood Records, μια δισκογραφική εταιρεία που ανήκει στη Disney.ηχογράφησε τρία τραγούδια για τη μουσική επένδυση της ταινίας Another Cinderella Story, στην οποία πρωταγωνίστησε. To 2009, κυκλοφόρησε το τραγούδι One and the Same για την ταινία Princess Protection Program, με τη συμπρωταγωνίστρια της Ντέμι Λοβάτο. Το Μάιο του ίδιου χρόνου, εμφανίστηκε με το συγκρότημα Forever the Sickest Kids, σε μια ντουέτο-έκδοση του τραγουδιού τους «Whoa Oh!.

2009-2012:Selena Gomez & The Scene

Tο 2009, η Γκόμεζ δημιούργησε το εφηβικό ποπ συγκρότημα Selena Gomez and the Scene, που αποτελείται από τη Σελίνα στα φωνητικά, τον Ντρου Ντάουμπενφελντ στην κιθάρα, τον Τζόυ Κλέμεντ στο μπάσσο, τον Γκρέγκ Γκάρμαν στα ντραμς και τον Ντέιν Φόρεστ στα πλήκτρα. Το Kiss & Tell είναι το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος και κυκλοφόρησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2009 από τη Hollywood Records. Στις 5 Μαρτίου 2010, το άλμπουμ έγινε χρυσό από τη RIAΑ. To τραγούδι Νaturally έγινε πλατινένιο από την RIAA στις 15 Ιουλίου 2010. Το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος A Year Without Rain κυκλοφόρησε στις 17 Σεπτεμβρίου 2010. Έφτασε στο πίνακα Billboard 200 στην τέταρτη θέση, πουλώντας 66.000 αντίτυπα. Στις 19 Ιανουαρίου 2011, το άλμπουμ έγινε χρυσό από την RIAA. Aπό τον Απρίλιο του 2011, η μπάντα έχει πουλήσει 1.354.000 άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για να υποστηρίξει το άλμπουμ, το συγκρότημα διοργάνωσε μια μικρή περιοδεία, με τίτλο A Year Without Rain. Στις 23 Μαρτίου 2011, η Hollywood Records ανακοίνωσε με ένα δελτίο τύπου ότι οι Selena Gomez & The Scene θα ξεκινούσαν την τρίτη περιοδεία τους, We Own the Night στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2011 και κατατάχτηκε 18η στις τοπ 20 περιοδείες του Pollstar.

Το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος When the Sun Goes Down, που προηγουμένως ονομαζόταν Otherside, κυκλοφόρησε 28 Ιουνίου του 2011. Το άλμπουμ έφτασε στην θέση 4 του πίνακα Billboard 200, πουλώντας 78.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα έφτασε στην 3η θέση των charts του πίνακα Billboard, όντας το υψηλότερο στα charts άλμπουμ του συγκροτήματος μέχρι σήμερα.

Στις 17 Νοεμβρίου του 2011, το άλμπουμ έγινε πλατινένιο. Το τραγούδι του συγκροτήματος Who Says από την RIAA στις 23 Ιουνίου 2011 έχει γίνει το πιο πετυχημένο τραγούδι του συγκροτήματος στα charts στο Billboard Hot 100 παίρνοντας τη θέση 21.

Το δεύτερο τραγούδι Love You Like a Love Song, έγινε πλατινένιο από την RIAA στις 2 Δεκεμβρίου του 2011 και έγινε το πρώτο που πούλησε 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Τον Ιανουάριο του 2012, η Γκόμεζ ανακοίνωσε ότι θα αφήσει τη μουσική της καριέρα στη άκρη για κάποιο διάστημα. Αυτό επιβεβαιώθηκε αργότερα όταν έγραψε η ίδια στην προσωπική ιστοσελίδα της στο Facebook, ότι θα έκανε ένα διάλειμμα από την μουσική με σκοπό να ασχοληθεί στην υποκριτική της καριέρα:

το συγκρότημα μου και εγώ πρόκειται να χωρίσουμε τους δρόμους μας για λίγο. Αυτή η χρονιά είναι σχετική με ταινίες και υποκριτική και θέλω το συγκρότημα μου να παίζει μουσική οπουδήποτε με οποιονδήποτε. Θα επανέλθουμε. Αυτό, όμως, θα γίνει μετά από αρκετό καιρό.

Μέχρι το Μάρτιο του 2012, το συγκρότημα είχε πουλήσει πάνω από 3,4 εκατομμύρια άλμπουμ με τις συνδυασμένες πωλήσεις των Kiss&Tell, A Year Without Rain και When the Sun Goes Down, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τελικά δεν ενώθηκαν ποτέ ξανά ως συγκρότημα.

2013-σήμερα: Σόλο Καριέρα

Στις αρχές του 2013 η Γκόμεζ, ξεκίνησε να δουλεύει στο πρώτο σόλο άλμπουμ της. Το πρώτο κομμάτι ονομάστηκε «Come & Get It».

Λίγες μέρες πριν την δημοσίευση του άλμπουμ της , δημοσιεύτηκε και το καινούριο της μουσικό βίντεο του τραγουδιού Slow Down ξεπερνώντας τις 100 εκατομμύρια προβολές στο Youtube.Τον Αύγουστο του 2013 ξεκίνησε η παγκόσμια περιοδεία της με τίτλο Stars Dance Tour στην οποία ακυρώθηκαν πολλές συναυλίες κυρίως στην Ασία και στην Ωκεανία λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε η τραγουδίστρια.

Η Γκόμεζ αποφασίζει να βάλει ένα τέλος στη συνεργασία με τους γονείς της που λειτουργούσαν σαν μάνατζερ της από το 2007. Όπως αναφέρει μάλιστα το TMZ, η μητέρα της τραγουδίστριας δεν είχε ιδέα για την απόφαση της κόρης της, με αποτέλεσμα να πέσει από τα σύννεφα, ενώ ο πατέρας της την ρώτησε αν είναι σίγουρη, για να πάρει την απάντηση πως η απόφαση της είναι οριστική. Πηγές αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια έκανε αυτή την κίνηση τον προηγούμενο μήνα πιστεύοντας ότι η φήμη της έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες των γονιών της ως μάνατζερ και ότι είναι αρκετά διάσημη πια ώστε να έχει έναν πιο έμπειρο επαγγελματία στο πλάι της.

Τον Νοέμβριο του 2014 δημοσιεύεται το νέο της βίντεοκλιπ του single ‘The Heart Wants What It Wants’ ξεπερνώντας τις 9 εκατομμύρια προβολές στο Youtube το πρώτο εικοσιτετράωρο.

Τον ίδιο μήνα κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ της που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καθώς και δύο νέα τραγούδια , το «The Heart Wants What It Wants και το «Do it» καθώς και μια νέα ισπανική έκδοση του τραγουδιού της «More» στο οποίο δόθηκε ο τίτλος «Mas». Τον Οκτώβριο του 2015 κυκλοφόρησε το δεύτερο solo άλμπουμ της με τίτλο Revival. Το άλμπουμ πήρε θετικές κριτικές. Το πρώτο single, «Good For You», έγινε μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως και έφτασε το νούμερο 1 στα ελληνικά charts ενώ το δεύτερο single, «Same Old Love», σταδιακά ανέβηκε στα παγκόσμια charts. Έπειτα, πραγματοποίησε παγκόσμια περιοδεία, με την ονομασία «Revival World Tour».

Το 2016, κυκλοφόρησε δύο νέα κομμάτια, το «Hands To Myself» και το «Kill Em With Kidness» ενώ συνεργάστηκε και με τον Τσάρλι Πουθ στο κομμάτι «We Don’t Talk Anymore». To 2017, κυκλοφόρησε τα κομμάτια «Bad Liar», «Fetish» και»Wolves» αλλά και συνεργάστηκε με τον Kygo στο τραγούδι «It Ain’t Me», που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Το 2018, κυκλοφόρησε το κομμάτι «Back To You», το οποίο έπαιξε στη σειρά 13 Reasons Why.

Bραβεία και υποψηφιότητες

Η Γκόμεζ έχει βραβευθεί με τα Young Artist Awards, Teen Choice Awards, Kids Choice Awards, Primetime Emmy Awards, People’s Choice Awards, Radio Disney Music Awards. Είχε 77 συνολικά υποψηφιότητες σαν σόλο καλλιτέχνιδα και ακόμα περισσότερες μαζί με το συγκρότημα της «Selena Gomez & The Scene»

Άλλες ασχολίες

UNICEF

Τον Οκτώβριο του 2008, ονομάστηκε εκπρόσωπος της UNICEF για την εκστρατεία Trick-or-Treat, η οποία ενθάρρυνε τα παιδιά να μαζέψουν χρήματα το Halloween ώστε να βοηθήσουν άλλα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Η ίδια δήλωσε ότι ήταν πολύ ενθουσιασμένη ενθαρρύνοντας παιδιά να κάνουν την διαφορά στον κόσμο. Tον Αύγουστο του 2009 έγινε η νεότερη πρέσβειρα της UNICEF. Στην πρώτη της επίσημη αποστολή, ταξίδεψε στην Γκάνα (4 Σεπτεμβρίου 2009) για να δει από κοντά τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης των ευάλωτων παιδιών που στερούνται αγαθά ζωτικής σημασίας, όπως καθαρό νερό, τροφή, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη. Επίσης τις επόμενες δύο χρονιές (2009-2010) ονομάστηκε ξανά εκπρόσωπος της UNICEF για την εκστρατεία Trick-or-Treat.

Στις 22 Ιανουαρίου 2010, συμμετείχε στο τηλεμαραθώνιο Hope for Haiti Now μαζί με άλλους διάσημους. Το Φεβρουάριο του 2011, ταξίδεψε στη Χιλή για να συναντήσει και να παρακολουθήσει τις οικογένειες από τo υποστηριζόμενο πρόγραμμα της UNICEF, Programa Puente το οποίο βοηθά τις οικογένειες να κατανοήσουν καλύτερα και να αναπτύξουν δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την προσχολική εκπαίδευση, την ανάπτυξη και άλλα θέματα που σχετίζονται με την ανατροφή των παιδιών. Από την εμπειρία του ταξιδιού, η ίδια δήλωσε:

η UNICEF βοηθά τις οικογένειες της Χιλής να ξεφύγουν από τη φτώχεια, προλαμβάνει την ενδοοικογενειακή βία και προωθεί την εκπαίδευση. Βλέποντας από πρώτο χέρι τους αγώνες αυτών των οικογενειών, την ελπίδα και την επιμονή τους, είναι κάτι που σε εμπνέει.

Το Μάρτιο του ίδιου έτους, συμμετείχε στην δράση Tap Project’s «Celebrity Tap Pack, με σκοπό να μαζέψει χρήματα για καθαρό νερό και προγράμματα αποχέτευσης. Εμφανίστηκε ακόμα στο βίντεο που προωθούσε την εκστρατεία.

Στις 20 Ιανουαρίου 2012, πραγματοποίησε τη δεύτερη ετήσια φιλανθρωπική συναυλία για την UNICEF στο House of Blues στο δυτικό Hollywood. Τα εισιτήρια πουλήθηκαν αμέσως μόλις έγιναν διαθέσιμα και συγκέντρωσαν πάνω από 200.000 δολάρια. Στις 29 Σεπτεμβρίου, μίλησε εκ μέρους της UNICEF στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ του Πολίτη στο Σέντραλ Παρκ. Ανακοίνωσε επίσης την πρόθεση της UNICEF να συγκεντρώσει 500 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2015 για να βοηθήσει τα παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Επιχειρήσεις και χορηγίες

Η Γκόμεζ πήρε μέρος στην εκστρατεία μόδας της αμερικανικής αλυσίδας ρούχων Sears Back to School. Τον Αύγουστο του 2009, η Γκόμεζ επίσης φιλοξένησε την οντισιόν του συγκροτήματος του Sears – για να διαλέξει 5 άτομα για «την πρώτη στα χρονικά Μπάντα του Sears», η οποία εμφανίστηκε το 2009 στα βραβεία MTV Video Music. Τον Οκτώβριο του 2008, η Γκόμεζ ξεκίνησε την δική της εταιρεία παραγωγής, την July Moon Productions και συνεργάστηκε με την XYZ Films. Ως μέρος της συμφωνίας η Γκόμεζ θα είχε την ευκαιρία να διαλέγει άρθρα και να προσλαμβάνει συγγραφείς Επίσης ως μέρος της συμφωνίας, η XYZ Films θα επιτρέψει στην Γκόμεζ να πρωταγωνιστήσει και να είναι παραγωγός ταινιών σε τουλάχιστον 2 ταινίες. Το Variety αναφέρει ότι τον Αύγουστο, η XYZ Films υπέγραψε μια παρόμοια συμφωνία με την Time Inc. και την παραγωγή της εταιρείας the Collective για να χρηματοδοτήσει την εξέλιξη του περιεχομένου του γίγαντα των έντυπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την μεγάλη οθόνη[…] Ως μέρος της συμφωνίας July Moon-XYZ, η Γκόμεζ θα έχει την δυνατότητα να επιλέγει έργα της μεγάλης βιβλιοθήκης της Time Inc., της Sports Illustrated, της Fortune and του Life. Τον Οκτώβριο του 2009, η Γκόμεζ ανακοίνωσε το σχέδιο της να κυκλοφορήσει μια σειρά ρούχων, που ονομάζεται Dream Out Loud by Selena Gomez. Η σειρά ρούχων κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2010. Η συλλογή αποτελείται από χαρακτηριστικά μποέμ φορέματα, μπλούζες, τζιν, φούστες, σακάκια, καπέλα και κασκόλ, όλα φτιαγμένα από ανακυκλωμένα ή φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Η Γκόμεζ είπε ότι η σειρά θα αντικατοπτρίζει το προσωπικό της στιλ και περιέγραψε τα ρούχα ως «όμορφα, θηλυκά και μποέμ»:

Με τη σειρά ρούχων μου, θέλω πραγματικά να δώσω στον πελάτη επιλογές για να μπορεί να συνδυάζει τα ρούχα μαζί .[..] Θέλω τα κομμάτια που μπορούν εύκολα να γίνονται επίσημα ή ανεπίσημα και τα υφάσματα να είναι φιλικά προς το περιβάλλον [..] Επίσης, οι ετικέτες θα έχουν κάτι από τα εμπνευσμένα αποφθέγματα μου πάνω τους. Ψάχνω να στείλω ένα καλό μήνυμα.

Η Γκόμεζ, η οποία δεν έχει κανένα υπόβαθρο στην μόδα, συνεργάστηκε με τους σχεδιαστές Τόνι Μέλιλο και Σάντρα Κάμπος, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα οίκων μόδας. Η Σελίνα είπε για την συνεργασία:

Όταν συνάντησα τον Τόνι και την Σάντρα, ένιωσα αμέσως άνετα μαζί τους και τώρα είναι σαν οικογένεια για μένα… Είναι τόσο δημιουργικοί και μου αρέσει πως μπορώ απλά να τους καλώ κάθε φορά και να μιλάω σε αυτούς για τα πάντα, ακόμα και αν είναι μόνο για την αλλαγή ενός κουμπιού… Αυτοί είναι τόσο κουλ σε όλα.

Το εμπορικό σήμα θα κατασκευάζεται από τον Τόνι και την Σάντρα συνεργαζόμενοι με την βασισμένη στην Νέα Υόρκη ενδυμασία που σχηματίζεται από τις μάρκες Adjmi CH LLC, η οποία είναι η μητρική εταιρεία της μάρκας.

Ανακοινώθηκε στις 14 Ιουλίου 2011, ότι η Γκόμεζ είχε υπογράψει με την Andrenalina, μια εταιρεία με θέμα τα extreme sports και την περιπέτεια, να αναπτύξει, να κατασκευάσει και να διανέμει το άρωμα της ηθοποιού. Η πρόεδρος της Andrenalina, Ίλια Λέκατς, είπε: Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με την κ.Γκόμεζ και θα αποκαλύψουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άρωμα όσο πλησιάζουμε προς την ημερομηνία κυκλοφορίας. Ανακοινώθηκε στις 30 Ιουλίου 2012 ότι η Γκόμεζ θα συνεργαστεί με την εταιρεία Case-Mate ως μέρος της επερχόμενης διαφημιστικής εκστρατείας Right Case, Right Occasion (Σωστή Υπόθεση, Σωστή Περίσταση). Η Γκόμεζ θα συνεργαστεί με την Fergie και τον Common με σκοπό να δημιουργήσουν μοντέρνες θήκες κινητών για καλό σκοπό.

Tον Οκτώβριο του 2012, η Γκόμεζ εμφανίστηκε στο διαφημιστικό Vote 4 Stuff που προτρέπει τους νέους ψηφοφόρους να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τα πιο σημαντικά ζητήματα τους στις επερχόμενες εκλογές, όπου εμφανίζεται μαζί με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Tζόνα Χιλ , Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ και μαζί με άλλους καλλιτέχνες.

Προσωπική Ζωή

Θέματα υγείας

Το 2013, διαγνώστηκε με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το 2016 να αναγκαστεί να σταματήσει προσωρινά την καριέρα της και να ακυρώσει το υπόλοιπο της περιοδείας Revival Tour, λόγω κατάθλιψης. Το 2017 χρειάστηκε να υποστεί μεταμόσχευση νεφρού το οποίο παρέλαβε από την στενή της φίλη και συνεργάτιδα, Φράνσια Ρέισα. Το 2018, μπήκε σε ψυχιατρική κλινική λόγω κατάθλιψης, ενώ είχε να κάνει δημόσιες εμφανίσεις για τρεις μήνες.

Οικογένεια

Έχει δύο μικρότερες ετεροθαλείς αδελφές, την Γκρέισι Έλιοτ Τίφι (γενν. 12 Ιουνίου 2013) από τον επόμενο γάμο της μητέρας της και την Τόρι Γκόμεζ (γενν. 24 Ιουνίου 2014) από τον επόμενο γάμο του πατέρα της.

Δισκογραφία

Selena Gomez & The Scene albums

Kiss & Tell (2009)

A Year Without Rain (2010)

When The Sun Goes Down (2011)

Solo albums

Stars Dance (2013)

Revival (2015)

Πηγή: wikipedia.org