Στην εκπομπή «Μεσημέρι» με τον Γιώργο Λιάγκα βρέθηκε καλεσμένος ο Βαλάντης.

Ο τραγουδιστής, μετά από καιρό αποχής, μίλησε για την επιστροφή του στον χώρο, για τη συμμετοχή στο «Just the 2 of us» και για τη συνεργασία του με τον Νίνο.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως είναι μόνος του στην προσωπική του ζωή εδώ και λίγο καιρό και πως είναι αυστηρός ως μπαμπάς με τα τρία παιδιά του.

Δείτε όλη τη συνέντευξη: