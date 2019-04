Αναστάσιος Ράμμος: Διασκευάζει Πυξ Λαξ – Πότε κυκλοφορεί το κομμάτι;

View this post on Instagram

Είναι τιμή για μένα που οι Πυξ Λαξ μου εμπιστεύτηκαν ένα από τα θρυλικά κι αγαπημένα τραγούδια τους και τους ευχαριστώ γι’ αυτό! Ανυπομωνω να το μοιραστώ μαζί σας! Επίσημη πρεμιέρα στις 13/4, 12:00 από την @panikrecords Ευχαριστώ πολύ τον @garsenakos που είναι δίπλα μου σε κάθε βήμα. Ευχαριστώ την ομάδα μου @arcade.music @pavlosmanolis @diveno @gabyvox Όλα τα παιδιά της οικογένειας της panik records Και έναν άνθρωπο που αγαπώ ιδιαίτερα @nikostagis. #pixlax #panikrecords #arcade #tamatiaths Παραγωγή: @arcade.music Σκηνοθεσία: @grigorakakis_kostas