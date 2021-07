Αναστάσιος | Ο 18χρονος μας ξεσηκώνει με το «Όταν για σένα θα μεθώ»!

Ο 18χρονος Αναστάσιος εγκαινιάζει τη συνεργασία του με την Vox Music με το «Όταν Για Σένα Θα Μεθώ».

Πρόκειται για ένα up tempo τραγούδι που αναμένεται να μας ξεσηκώσει από το πρώτο κιόλας άκουσμα.

Την μουσική και τους στίχους του «Όταν Για Σένα Θα Μεθώ» υπογράφει ο Γεώργιος Δήμου, ο οποίος παράλληλα είναι παραγωγός του νεαρού καλλιτέχνη.

Η σκηνοθεσία video clip έγινε από την Just Do it Productions.

«Πίστη, ελπίδα, θετική ενέργεια και να κυνηγάμε τα όνειρά μας» είναι το μήνυμα του Αναστάσιου για την δύσκολη περίοδο που βιώνουμε όλοι.

Το «Όταν Για Σένα Θα Μεθώ» κυκλοφορεί από την Vox Music productions.