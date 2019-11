Άντζελα Δημητρίου| Οι αποκαλύψεις στο «Καλό Μεσημεράκι»!

Καλεσμένη του Νίκου Μουτσινά στο «Καλό Μεσημεράκι» ήταν η Άντζελα Δημητρίου. Η λαίδη του ελληνικού τραγουδιού εμφανίστηκε ευδιάθετη και ανανεωμένη και προχώρησε σε αποκαλύψεις που αφορούν τα επαγγελματικά της και… μας ενθουσίασε!

Η Άντζελα Δημητρίου πρόκειται να ξεκινήσει εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γιώργο Γιαννιά και τον Χρήστο Χολίδη, ενώ ανακοίνωσε ότι το σχήμα μετά τις γιορτές θα κατηφορίσει στην πρωτεύουσα για να ξεκινήσει στο Estate.

Παράλληλα, η μεγάλη αποκάλυψη αφορούσε τη νέα της δισκογραφική συνεργασία με τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο. Οι δυο τους θα συνεργαστούν για να ετοιμάσουν τον νέο της ολοκληρωμένο δίσκο. Μάλιστα, η Άντζελα Δημητρίου μίλησε και για τη γνωριμία της με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ενώ δεν απέκλεισε την πιθανότητα στο μέλλον να συνεργαστούν.

Τέλος, όσον αφορά τη συμμετοχή της στο Just The 2 Of Us, επιβεβαίωσε ότι θα είναι ένα από τα μέλη της κριτικής επιτροπής, ενώ δήλωσε ότι ίσως στην επιτροπή να βρίσκεται και η Άννα Βίσση.