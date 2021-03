Xenia Ghali | Το video clip του «Love Me Still» με τη συμμετοχή των Δημήτρη Μακαλιά και Δημήτρη Παπαδάκη!

Η Xenia Ghali, η DJ και παραγωγός με τις παγκόσμιες διακρίσεις, παρουσιάζει το music video για το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Love Me Still» σε συνεργασία με τον Nate Mitchell.

To «Love Me Still» είναι ένα dance τραγούδι σε στίχους της Xenia Ghali και του Nate Mitchell. Η μουσική του τραγουδιού ανήκει στην Xenia Ghali και στον Anthony Dircson, ενώ την παραγωγή του κομματιού την υπογράφει η ίδια.

Η παραγωγός και DJ οπτικοποιεί το νέο της single με ένα ξεχωριστό music video σε σκηνοθεσία του Sherif Francis.

Συμμετέχουν οι δημοφιλείς ηθοποιοί Δημήτρης Μακαλιάς και Δημήτρης Παπαδάκης, τον οποίο το ευρύ κοινό γνώρισε μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Έλα Στη Θέση Μου».

«Θα με αγαπούσες ακόμα κι αν ήξερες τα πράγματα που κάνω;»

Στο video clip ξεδιπλώνεται η καθημερινότητα ενός συντηρητικού ζευγαριού. Αυτή την καθημερινότητα διαταράσσει το μυστικό που κρύβει ο χαρακτήρας που υποδύεται η Xenia Ghali και που ανακαλύπτει ο σύζυγος της.

Το αλληγορικό video clip πραγματεύεται τις στερεοτυπικές σχέσεις, αλλά και την αποδοχή με μια ευρύτερη έννοια. Ο Δημήτρης Μακαλιάς θα σταθεί αφορμή ώστε ο Δημήτρης Παπαδάκης (σύζυγος της Xenia Ghali) να ανακαλύψει τα μυστικά της πρωταγωνίστριας. Θα τα αποδεχτεί, όμως;

Το «Love Me Still» κυκλοφορεί σε Ελλάδα και Κύπρο από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

