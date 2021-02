Xenia Ghali | Ποια πρόσωπα έκπληξη συμμετέχουν στο νέο της video clip;

Η Xenia Ghali, η Dj και παραγωγός με τις παγκόσμιες διακρίσεις, επιστρέφει με ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο “Love Me Still” σε συνεργασία με τον Nate Mitchell.

To “Love Me Still” είναι ένα dance τραγούδι σε στίχους της Xenia Ghali και του Nate Mitchell. Η μουσική του τραγουδιού ανήκει στην Xenia Ghali και στον Anthony Dircson, ενώ την παραγωγή του κομματιού υπογράφει η ίδια.

Η παραγωγός και Dj έχει ήδη οπτικοποιήσει το νέο της single και πολύ σύντομα θα μας παρουσιάσει ένα ξεχωριστό music video clip σε σκηνοθεσία του Sherif Francis, με την συμμετοχή των δημοφιλών ηθοποιών Δημήτρη Μακαλιά και του Δημήτρη Παπαδάκη όπου το ευρύ κοινό γνώρισε μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Έλα στη θέση μου».

Δείτε το teaser για το official music video clip του “Love Me Still”:

Post Views: 42