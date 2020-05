«Just the 2 of Us» | Το ζευγάρι που είπε… αντίο στο show & εκείνο που βρέθηκε στην πρώτη θέση!

Ακόμα ένα λαμπερό επεισόδιο του «Just The 2 Of Us» ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο.

Στο 4ο επεισόδιο παρακολουθήσαμε τραγούδι, χορό, διασκέδαση, αλλά και αιχμηρές ατάκες ανάμεσα σε διαγωνιζομένους και κριτική επιτροπή.

Στην κορυφή βρέθηκαν κερδίζοντας τις εντυπώσεις για ακόμα μία φορά η Κόνι Μεταξά και ο Τάσος Ξιαρχό, ενώ ακολούθησαν με ισοβαθμία η Έρρικα Πρεζεράκου και ο Άρης Μακρής με τον Ορφέα Παπαδόπουλο και την Άρτεμη Ματαφιά.

Ωστόσο, όπως κάθε φορά, ένα ζευγάρι έπρεπε να αποχαιρετήσει το show.

Στο τέλος έμειναν τέσσερα ζευγάρια: Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Χρήστο Ζώτο, η Χρύσπα με τον Γιάννη Δρυμωνάκο, η Άσπα Τσίνα με τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη και ο Ορφέας Παπαδόπουλος με την Άρτεμη Ματαφιά.

Η Χρύσπα και ο Γιάννης Δρυμωνάκος ήταν εκείνοι που τελικά αποχώρησαν!