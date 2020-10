Tokio Hotel | Επιστρέφουν και κυκλοφορούν μία νέα επανεκτέλεση του «Monsoon»!

Το πολυβραβευμένο συγκρότημα Tokio Hotel κοιτάει πίσω στην 15η ασύγκριτη καριέρα του και αξιέπαινη εξέλιξη του κυκλοφορώντας μία synth-pop επανεκτέλεση του επικού παγκόσμιου hit “Monsoon”.

«“Monsoon” σημαίνει αλλαγή. Είναι το τραγούδι που άλλαξε παντελώς τις ζωές μας», εξηγεί ο Bill Kaulitz. «Όταν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία νέα version του “Monsoon”, η αρχική ιδέα ήταν να φτιάξουμε μία acoustic εκδοχή. Να ενορχηστρώσουμε κάτι με μία ορχήστρα και απλά να κάνουμε κάτι ωραίο αλλά τελικά μας φαινόταν απλά βαρετό. Έπρεπε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για την 15η επέτειο αυτού του track που ξεκίνησε τόσα πολλά πράγματα για εμάς», συμπλήρωσε ο Tom Kaulitz. Παρόλο που σίγουρα είναι μία ηχητική αποχώρηση από τις αρχικές alt-rock ρίζες τους, το “Monsoon 2020” διατηρεί τους δυνατούς στίχους και το ξεχωριστό beat του, τις γλυκές κιθάρες του, τα μοναδικά φωνητικά του και μία μελωδία που είναι αρκετά κοντά αλλά και ταυτοχρόνως τελείως διαφορετική από την original. Όλα αυτά τα στοιχεία κάνουν το τραγούδι ένα νοσταλγικό αφιέρωμα στο παρελθόν και μία υπέροχη ματιά στο μέλλον.

Γνωρίζοντας διεθνή φήμη πολύ γρήγορα, η μπάντα, που απαρτίζεται από τους Bill και Tom Kaulitz, Gustav Schafer και Georg Listing, κατέκτησε τα charts με το ντεμπούτο της το 2005 στην Γερμανία και αργότερα εκτοξεύθηκε στην κορυφή με τον πρώτο της αγγλόφωνο δίσκο “Scream” που συμπεριλάμβανε το “Monsoon” και κυκλοφόρησε το 2007. Οι Tokio Hotel κατάφεραν να αποσπάσουν 110 διεθνής υποψηφιότητες από τις οποίες κέρδισαν πολλά βραβεία συμπεριλαμβανομένου του “Best New Artist” στα MTV Awards της Αμερικής και 5 EMAs. To “Scream” ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια αντίτυπα σε φυσικές πωλήσεις παγκοσμίως και έγινε Πλατινένιο και Χρυσό σε 68 χώρες. Μέχρι σήμερα το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει 6 studio albums συμπεριλαμβανομένου και του νεότερου LP τους με τίτλο “Dream Machine” (2017). Οι Tokio Hotel συνεχίζουν να έχουν εκατομμύρια αφοσιωμένους ακροατές σε όλο τον κόσμο.

Η επανακυκλοφορία και επανεκτέλεση του “Monsoon” δεν ήταν κάτι που υπήρχε στο πλάνο. Όπως και για πολλούς άλλους στη μουσική βιομηχανία, τα σχέδια της περιοδείας των Tokio Hotel έπρεπε να παγώσουν λόγω της πανδημίας του COVID-19. Τα μέλη της μπάντας που είχαν ήδη αρχίσει το παγκόσμιο tour “Melancholic Paradise” αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω στο Los Angeles και στο Magdeburg της Γερμανίας. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα να χρησιμοποιήσουν αυτό το διάλειμμα για να αναπολήσουν κάποιες γλυκές αναμνήσεις. Ο Bill, o Tom, o Gustav και ο Georg πέρασαν μέρες και νύχτες ψάχνοντας στα αρχεία τους ξεχασμένες φωτογραφίες και video και ταξίδευαν τους Instagram followers τους σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Δημοσίευσαν παλιές φωτογραφίες του συγκροτήματος, backstage snapshots και screenshots από τα charts όταν κυκλοφόρησε το “Monsoon” το 2005 και το 2007. Το ταξίδι τους στο χρόνο κορυφώθηκε με την ανακοίνωση της νέας version του iconic τραγουδιού τους.

«Ότι μας συνέβη αυτά τα τελευταία 15 χρόνια ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι», αναφέρει ο Bill. «“To “Monsoon” δεν είναι απλά μία ανάμνηση του 2005. Είναι ένα track που μας συνοδεύει κάθε μέρα τα τελευταία 15 χρόνια». O Georg πρόσθεσε «Για εμάς αυτό το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με όλες τις μεγάλες επιτυχίες μας. Το έχουμε παρουσιάσει live στον Πύργο του Άιφελ μπροστά σε 500,000 άτομα. Ήταν το πρώτο τραγούδι που παίζαμε σε κάθε μας συναυλία στην Αμερική σε όλες τις περιοδείες μας και είναι πάντα μία σημαντική στιγμή για τους fans μας που έρχονται να μας δούνε σε κάθε show».

«Όλοι θυμούνται τους στίχους και τους έχουν συνδέσει με συναισθήματα που ένιωσαν σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Αναρωτηθήκαμε πως θα ακουγόταν το “Monsoon” το 2020 αν το είχαμε ηχογραφήσει τώρα για πρώτη φορά. Θέλαμε η νέα version να είναι σχετική με το σήμερα», λέει ο Bill «Πιστεύω πως το 2020 είναι δύσκολο για πολύ κόσμο οπότε οι στίχοι αυτοί του τραγουδιού αντηχούν ακόμα και τώρα».

To 2019 οι Tokio Hotel αποκάλυψαν τη νέα τους μουσική με τα singles “Melancholic Paradise”, “When It Rains It Pours” και “Chateau”. To “Monsoon 2020” είναι μόνο το ξεκίνημα για ένα νέο κεφάλαιο και το συγκρότημα δουλεύει σκληρά στο στούντιο οπότε ετοιμαστείτε!