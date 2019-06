Τα καλύτερα ξένα καλοκαιρινά τραγούδια ΌΛΩΝ των εποχών!

Όλα αυτά είναι τραγούδια με την δικιά τους ξεχωριστή πορεία στο Billboard HOT 100 και όλα έχουν καλοκαιρινό αέρα!

Ας δούμε και εμείς ποια τραγούδια είναι σύμφωνα με το Billboard, τα καλύτερα!

30: Surfin’ Safari – The Beach Boys 1962

29: Summertime – Billy Stewart 1966

28: Wipeout – Fat Boys and the Beach Boys

27: Cruel Summer – Bananarama – 1983

26: Summertime Blues – Eddie Cochran 1958

25: A Summer Song – Chad & Jeremy 1964

24: Suddenly Last Summer – The Motels 1983

23: Surfer Girl – The Beach Boys 1963

22: Summer Breeze – Seal & Crofts 1972

21: School’s Out – Alice Cooper 1972

20: Those Lazy – Hazy – Crazy Days Of Summer – Nat King Cole 1963

19: Summer Love – Justin Timberlake 2007

18: California Gurls – Katy Perry feat. Snoop Dogg – 2010

17: Saturday In The Park – Chicago 1972

16: Summer Girls – LFO 1999

15: California Girls – The Beach Boys 1965

14: Summer – War 1976

13: Under The Boardwalk – The Drifters 1964

12: Summer Of ’69 – Bryan Adams 1985

11: In The Summertime – Mungo Jerry 1970

10: The Boys Of Summer – Don Henley 1984

9: Summer Nights – John Travolta και Olivia Newton – John 1978

8: Surfin’ U.S.A – The Beach Boys 1963

http://www.youtube.com/watch?v=2s4slliAtQU

7: Hot Fun In The Summertime – Sly & The Family Ston 1969

https://www.youtube.com/watch?v=_NVVe1DkVsQ

6: Summer Time – DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince 1991

5: Endeless Summer Nights – Richard Marx – 1988

http://www.youtube.com/watch?v=z9rT2hZwk2k

4: Surf City – Jan & Dean 1963

3: Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini – Bryan Hyland 1960

2: Wipe Out – The Surfaris 1962

1: Summer In The City – The Lovin’Spoonful 1966