“Rapture” | Xenia Ghali & Joanne σε νέα εκρηκτική συνεργασία!

Η Xenia Ghali, η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα DJ και παραγωγός σε μια εκρηκτική συνεργασία με την Joanne, το νέο αστέρι της pop σκηνής στην Ελλάδα!

Η Xenia Ghali έχει στο ενεργητικό της δύο Νο1 θέσεις στο Dance Billboard Chart της Αμερικής, συνεργασίες με καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής καθώς και αμέτρητα lives σε Ελλάδα & εξωτερικό, ενώ από την άλλη η νικήτρια του περσινού κύκλου του The Voice of Greece Joanne έχει ήδη ξεχωρίσει στη δισκογραφία με το smash hit της “Twist In My Sobriety”, που πλέον ακούγεται δυνατά και εκτός συνόρων.

Οι δύο καλλιτέχνιδες συνεργάζονται για πρώτη φορά δισκογραφικά σε μια διασκευή του διαχρονικού international hit “Rapture” των iiO (Nadia Ali & Markus Moser) που πρωτοκυκλοφόρησε πριν από ακριβώς 20 χρόνια και μεσουράνησε στα παγκόσμια charts.

Το “Rapture (Xenia Ghali Remix)” παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure στο catwalk των NOW Designers Lab, και πλέον κυκλοφορεί και επίσημα από τη Minos EMI, a Universal Music Company.