PRINCE | Επανακυκλοφορούν τα πιο σπάνια album του!

To The Prince Estate σε συνεργασία με την Legacy Recordings ανακοινώνει τις επόμενες κυκλοφορίες σημαντικών album από τον κατάλογο του Prince.

Ανάμεσά τους το σπάνιο “The Rainbow Children” και για πρώτη φορά σε βινύλιο το “One Nite Alone…”

To deluxe ανθολόγιο με τα 5 CD “Up All Nite with Prince: The One Nite Alone Collection” συμπεριλαμβάνει live albums και το DVD “Prince Live at The Aladdin Las Vegas”.

To The Prince Estate και η Legacy Recordings, ανακοινώνουν τον πρώτο γύρο κυκλοφοριών για το 2020, από το πολύ σημαντικό project που ήδη τρέχει και έχει αναλάβει την επανακυκλοφορία όλου του καταλόγου του Prince σε φυσικό προϊόν. Οι τίτλοι που θα είναι διαθέσιμοι στις 17 Απριλίου, έρχονται από την απίστευτα δημιουργική και παραγωγική περίοδο για τον καλλιτέχνη του 2001 και 2002.

Η κυκλοφορία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και δύο πολύ διαφορετικά studio albums μεταξύ τους, το “The Rainbow Children” του 2001 και το “One Nite Alone” του 2002, που όμως η αρχική τους κυκλοφορία έγινε μόνο με 6 μήνες διαφορά. Επίσης, περιλαμβάνει τους πρώτους επίσημους live δίσκους του Prince από την περιοδεία που πραγματοποίησε μεταξύ των 2 προ αναφερθέντων έργων. Αυτά είναι το “One Nite Alone..”, το set 4 βινυλίων “One Nite Alone…Live!” και το διπλό βινύλιο “One Nite Alone: The Aftershow…It Ain’t Over!”. Τα συγκεκριμένα θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά σε limited edition μοβ βινύλιο, ενώ το περιζήτητο “The Rainbow Children” θα είναι διαθέσιμο για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες σε CD αλλά και σε crystal-clear διπλό βινύλιο με limited edition rainbow slipmat.

Επίσης, η συλλογή με τα 5 CD “Up All Nite with Prince: The One Nite Alone Collection” θα κάνει ευρέως διαθέσιμες αυτές τις κυκλοφορίες για πρώτη φορά. Η συλλογή βρίσκεται σε ένα όμορφο slipcase με ένα βιβλίο 48 σελίδων, το “One Nite Alone” καθώς και τα 2 live albums συνοδευόμενα από το σπάνιο DVD “Prince Live at The Aladdin Las Vegas”.

To 24ο studio album του Prince, “The Rainbow Children”, αρχικά ήταν διαθέσιμο μέσω του website του καλλιτέχνη και κυκλοφόρησε σε όλα τα καταστήματα στις 20 Νοεμβρίου του 2001. Ήταν ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησε κάτω από το όνομα Prince καθώς πριν χρησιμοποιούσε ως όνομα, ένα σύμβολο. Ήταν η πρώτη του πλήρως ανεξάρτητη κυκλοφορία, χωρίς την υποστήριξη κάποιας μεγάλης δισκογραφικής. To “The Rainbow Children” είναι ένα concept album που εξετάζει αγαπημένα θέματα του Prince, όπως η σεξουαλικότητα, η αγάπη και η κοινωνική αντίληψη και διαδραματίζεται σε ένα υποτιθέμενο ουτοπικό περιβάλλον. Μουσικά, επιδεικνύει μία νέα jazz κατεύθυνση του Prince, με live drums και ακριβά πνευστά. Το artwotk του δίσκου, ο πίνακας “The Reine Keis Quintet” του Cbabi Bayoc, κρατάει ακόμα μία τιμητική θέση στο Paisley Park, καθώς βρίσκεται στο NPG Music Club Room του Prince. Ένα από τα τραγούδια του “The Rainbow Children”, το “The Work Pt.1”, κυκλοφόρησε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη ως δωρεάν download μέσα από την πλατφόρμα Napster. Αυτή η κίνηση καθόρισε την φήμη του Prince ως πρωτοπόρο της digital μουσικής κατανάλωσης.

Το 25ο studio album του Prince, “One Nite Alone…” κυκλοφόρησε στις 14 Μαΐου του 2002 και βρίσκει τον καλλιτέχνη να τραγουδάει και να συνοδεύει τον εαυτό του με ένα πιάνο, χρησιμοποιώντας πολύ σπάνια άλλα μουσικά όργανα. Ο δίσκος συμπεριλαμβάνει αγαπημένα όπως το “U’re Gonna C Me” και ένα cover του “A Case Of U”, γραμμένο από έναν από τους ανθρώπους που επηρέασαν μουσικά τον Prince, τον Joni Mitchell. To “One Nite Alone..” κυκλοφόρησε αρχικά ως δώρο για τα μέλη του NPG Music Club και ήταν διαθέσιμο ως μεμονωμένο album στο limited editionbox set “One Nite Alone…Live!”. Παρόλο που το “One Nite Alone…” δεν πωλήθηκε ποτέ στα καταστήματα είναι μία από τις πιο περιζήτητες δουλειές. Αντίτυπα του original CD θεωρούνται σπάνια και συλλεκτικά. Οι περισσότεροι fans έχουν καταφέρει να ακούσουν το album μόνο μέσω αρχείων mp3. To “One Nite Alone…” θα κυκλοφορήσει σε μοβ βινύλιο.

Μεταξύ της κυκλοφορίας του “The Rainbow Children” και του “One Nite Alone…”, o Prince πραγματοποίησε την περιοδεία “One Nite Alone…Tour”, που ήταν γεμάτη μαγευτικά live showsεπιδεικνύοντας όλα τα ταλέντα της μπάντας του Prince “New Power Generation”, στην οποία συμμετέχουν οι μουσικοί Sheila E., Maceo Parker, Eric Leeds, Candy Dulfer, Greg Boyer, Renato Neto, John Blackwell και Rhonda Smith. To “One Nite Alone…Live!” ήταν το πρώτο επίσημο live album του καλλιτέχνη και ηχογραφήθηκε σε 9 shows του tour τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2002 προσφέροντας στον ακροατή πάνω από 2 ώρες μουσικής. Στα 27 tracks συμπεριλαμβάνονται τραγούδια από το “The Rainbow Children”, τραγούδια από τον εκπληκτικό κατάλογο του Prince, καθώς και αρκετά solos στο πιάνο. Το “One Nite Alone…Live!” θα είναι διαθέσιμο σε 4 μοβ βινύλια.

Το “One Nite Alone…The Aftershow: It Ain’t Over!” θα κυκλοφορήσει επίσης για πρώτη φορά σε διπλό μοβ βινύλιο. Ο συγκεκριμένος δίσκος περιλαμβάνει τις καλύτερες στιγμές του Prince από τα aftershow του. Το “One Nite Alone…The Aftershow” ήταν αρχικά διαθέσιμο ως μέρος του “One Nite Alone…Live!” box set. To album περιλαμβάνει μία ώρα γεμάτη αυτοσχεδιασμούς και guest εμφανίσεις από τον George Clinton και τον Musiq Soulchild.

Πέρα από την φυσική κυκλοφορία του “Prince Live at The Aladdin Las Vegas” ως μέρος του “Up All Nite with Prince”, η Legacy Recordings θα κυκλοφορήσει ξεχωριστά music videos για τα τραγούδια από τον “Prince Live at The Aladdin Las Vegas” στις digital πλατφόρμες,ξεκινώντας από τις 20 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Απριλίου. Το πρώτο video για το αγαπημένο “Pop Life” κυκλοφόρησε.

Οι επανακυκλοφορίες από τον κατάλογο του θρύλου Prince θα είναι διαθέσιμες από την Panik Records και την Sony Music.