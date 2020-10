Πες μου μια λέξη να βρώ τραγούδια... λέξη: "ΟΧΙ" (τραγούδια που μιλούν για άρνηση!)

Η ιστορία για την ακρίβεια έχει ως εξής : Στα πλαίσια της επεκτατικής πολιτικής του φασιστικού Μουσολίνι, στάλθηκε αντιπρόσωπος του στην Ελλάδα το 1940, για να απαιτήσει από τον Μεταξά την ελεύθερη διέλευση των στρατευμάτων του στη χώρα με σκοπό την κατάκτηση κάποιων στρατηγικών σημείων. Ο τότε πρωθυπουργός, μολονότι δεξιών πεποιθήσεων και ο ίδιος, απέρριψε το τελεσίγραφο με την περίφημη φράση ”c’est la guerre!” (αυτό σημαίνει πόλεμος!), εκφράζοντας έτσι την επιθυμία και των ελεύθερων Ελλήνων. Εν συνεχεία ακολούθησε ο Ελληνοιταλικός πόλεμος που κατέληξε σε νίκη της Ελλάδας!

Είναι γεγονός πως η σημερινή νεολαία (εμείς δηλαδή!) αγνοούμε το τι συνέβη στο παρελθόν πιθανώς γιατί πιστεύουμε ότι αφορά κάτι πολύ μακρινό που δεν μας αγγίζει. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τους μεγαλύτερους οι οποίοι μοιάζουν και εκείνοι να ξεχνάνε την ουσία και να αρέσκονται σε μια παρέλαση, στο στολισμό της σημαίας και τον μπακαλιάρο σκορδαλιά (εντάξει αυτό ίσως λίγο περισσότερο την 25η Μαρτίου!). Δεδομένο είναι όμως ότι λαός που αδιαφορεί για τη Ιστορία του, την επαναλαμβάνει με τα ίδια και χειρότερα λάθη. Γιατί άλλωστε και η κατάσταση που βιώνουμε τελευταία βρίσκει κάποια αντιστοιχία με αυτή της 28ης Οκτωβρίου, είναι μια επέτειος θα λέγαμε άκρως επίκαιρη! Τα μόνο που αλλάζουν είναι τα πρόσωπα, και απo τις δύο πλευρές! Ά και βέβαια τότε υπήρξε και ένα επίσημο “OXI”, μια αντίσταση, που δεν ακούστηκε μόνο από τον κόσμο!

Δεν θα βαρύνουμε όμως άλλο το κλίμα και θα το δούμε πιο μουσικά το θέμα! 10 κομμάτια που τα ”κατάφεραν” εμπεριέχοντας την άρνηση αποδεικνύοντας τρανά ότι το να μην συμφωνείς πάντα δεν είναι δείγμα αδιαλλαξίας ή μιζέριας αλλά μάλλον προμήνυμα επιτυχίας!

Λέξη της εβδομάδας: “ΟΧΙ”

1. Όχι σε όλα – Βασίλης Παπακωνσταντίνου

2. To όχι αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του ναι – Λουδοβίκος των Ανωγείων

3. ‘Oχι πια έρωτες – Κορέ Ύδρο

4. Όχι εγώ – Μύρωνας Στρατής

5. Όχι – Γιώργος Παπαδόπουλος

6. No no no – Dawn Penn

7. No no -Ringo Star

8. No Reply – The Beatles

9. No Surprises – Radiohead

10. Rehab-Amy Winehouse

από την Δανάη Αλεξανδρίδη!